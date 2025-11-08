ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାପା ! ଆମ ଜୀବନର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର । ବାପା ଡାକରେ ବଳ ଥାଏ… ବିଜୟୀ ହେବାର ଉର୍ଜା ଥାଏ। ବାପାଙ୍କ ଆକଟଭରା ଶବ୍ଦ, ପ୍ରେରଣାଭରା ଉପଦେଶ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଜଣେ ପିଲାକୁ ସଂସ୍କାରୀ କରେ, ସାହସୀ କରେ ଏବଂ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ଯ କରେ । ବାପା ! ପ୍ରତି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଛତାଟିଏ, ଛାତଟିଏ ପୁଣି ଛାଇଟିଏ… ବାପା ! ଆମ କପାଳରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥିବା ଲମ୍ବା ଗାରଟିଏ । ସତରେ ବାପାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ । ବାପା- ନିଜ ପିଲାକୁ ଗଢିବାକୁ, ବଡ଼ କରିବାକୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଝାଳ ପରି ନିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସଫଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବେଶି ଖୁସି କିଏ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତି- ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ସିଏ ବାପା…
ହଁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି, ପିଲାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ସତ ହେବା ଦେଖି ବାପା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି । କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ତ କେବେ ପିଲାର ଖୁସିରେ ନାଚି ବି ଯାଆନ୍ତି । ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ବାପା । ଆଉ ବାପାପୁଅ, ବାପାଝିଅଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି ।
ବାପାଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦିଲେ ଜେମିମା
ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ବିଶ୍ବ ବିଜେତା ହେବା ପରେ ସାରା ଦୁନିଆରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲ ଦିନ ଭାରତ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲା । ଆଉ ସେହି ସେଲିବ୍ରେସନ ଭିତରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ଏବଂ ଜେମିମାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହ ସେହି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ସେମିଫାଇନାଲ ଦିନ ଜେମିମା ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଆସି କୋଳେଇ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସବୁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଦେଇ ବାପାଙ୍କୁ କୋଳେଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ ।
ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଗେଲ ହେଲେ ହରମନପ୍ରୀତ
ସେହିପରି ଫାଇନାଲ ଦିନ ବିଶ୍ବକପ୍ ବିଜେତା ହେବା ପରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରି କାଖ ହେଇଥିଲେ । ବାପାଙ୍କୁ ଜାବୁଡି ଧରି ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ସେମିତି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲି ରହିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖୁଥିଲା । ବିଶ୍ବ ବିଜୟ ଓ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହକୁ ସମସ୍ତେ ମନଭରି ଦେଖୁଥିଲେ । ତାପରେ ହରମନପ୍ରୀତ ବିଶ୍ବକପକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଧରାଇଥିଲେ । ବାପା ମଧ୍ଯ ବେଶ ଖୁସିରେ ଝିଅର ବିଜୟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ । କିଛି ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି- ହରମନପ୍ରୀତ୍ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ନୁହେଁ ବରଂ ୫ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ପରି ବାପାଙ୍କ ସହ ଗେଲ ହେଉଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ହେଡ୍ କୋଚ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ବପ୍ନ ମହିଳା ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ବବିଜୟର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଗୁରୁ ଅମୋଲଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖେଳାଳି । ଆଉ ବିଶ୍ବକପ୍ ସହ ଯେତେବେଳେ ପୂରା ଟିମ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ବି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ବକପ୍ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ବି ବିଶ୍ବକପକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପୁଅର ବିଜୟକୁ ଖୁସିରେ ପାଳୁଥିଲେ । ସତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ଯେମିତି ବଡ଼ ସେମିତି ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ବି ଦୁନିଆର ସବୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ।
