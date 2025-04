ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାମ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏଇକିଛିଦିନ ହେବ ସେ ଜାମନଗରରୁ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇଗୁଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ଟି କୁକୁଡ଼ା କିଣିଥିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ଏକ ଟ୍ରକରେ ୨୫୦ଟି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଆଯାଉଥିଲା। ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟ‌ରେ ଏ କୁକୁଡ଼ାଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ କହିଥିଲେ।

This video of Anant Ambani will win your heart. While going from Jamnagar to Dwarka, Anant saw chickens inside a tempo which were being taken for slaughter. Anant Ambani told his people to give their money to the owner, and now we will raise them.❤️🚩❤️ pic.twitter.com/iwkA7bY1CI