ଅଟିଜିମ୍ କ’ଣ ଓ କେତେ ପ୍ରକାରର?
ଏହା ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ଶିଶୁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିଥାଆନ୍ତି। କଥା କହିବା ଓ ବୁଝିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅମାନେ ବେଶୀ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଆନ୍ତି।
ପିଲାଠାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ, ସେ ଅଟିଜିମ୍ର ଶିକାର ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା?
ଠିକ୍ ଭାବେ ଭାବ ବିନିମୟ କରି ନପାରିବା, ଅନ୍ୟ ସହ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ନ ହେବା, ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା, ଡାକିଲେ କିମ୍ବା ଠାରିଲେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା, ଠିକ୍ ଭାବେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନପାରିବା ଆଦି ଅଟିଜିମ୍ର ଲକ୍ଷଣ।
ଅଟିଜିମ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପଛରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ବାପା-ମା’ ଦାୟୀ କି?
ହଁ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟୀ। ଯଦି ଜିନ୍ଗତ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଘରର ପରିବେଶ ଠିକ୍ ନ ଥିବ, ମା’ଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ଓ ପିଲାଟି ଶୀଘ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଶିଶୁଟି ଅଟିଜିମ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ।
ଅଟିଜିମ୍ ଓ ମାନସିକ ବିକୃତି ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ନା ଉଭୟ ସମାନ?
ଏ ଦୁଇଟି ରୋଗ ଅଲଗା। ଅଟିଜିମ୍କୁ ମାନସିକ ବିକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ବିକୃତିରେ ସାଧାରଣତଃ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଟିଜିମ୍ର ଶିକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖା ଦେଇ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ କଥା କହିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ।
ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ଶିଶୁର ଘରେ କିପରି ଯତ୍ନ ନେବା ଜରୁରି?
ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଘରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇପାରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇବା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା, ଏକୁଟିଆ ନ ରଖି ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଦେବା ଜରୁରି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଭି ଓ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ସହ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ବଗିଚା କାମ ପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।