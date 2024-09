ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲର ଉପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ​। ଆଇସକ୍ରିମରେ କିଛି ମଦ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଯାଞ୍ଚ୍ ଦଳ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏହି ଦୋକାନରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଆଇସକ୍ରିମ ଏବଂ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ବିଷୟ ଆରଟିସି କ୍ରସ୍ ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଇସକ୍ରିମ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହ୍ବିସ୍କି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ରାକେଟକୁ ଧରି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଦୋକାନୀ ମଦ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଘାରୁଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୋକାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ବିସ୍କି ଆଇସ୍କ୍ରିମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଏହି ଆଇସକ୍ରିମ ପାର୍ଲର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ୩,୮୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦଳ ୧୧.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ। ପାର୍ଲରର ମାଲିକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

The Prohibition and excise department officials on Friday, September 6 busted an ice-cream parlour at Jubilee Hills for selling whiskey infused ice cream to children. 11.5 kg of ice cream was seized. #Hyderabad pic.twitter.com/jBHcXpFPCU