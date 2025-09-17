ଆଲମଣ୍ଡ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଏହା ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି, ପ୍ରୋଟିନ, ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ ଇ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଅମ ଓ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଏହା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଓଜନ ପରିଚାଳନା ଓ ଆଣ୍ଟି-ଇମ୍ଫ୍ଲେମାଟ୍ରି ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଚୋପା ସହିତ ଆଲମଣ୍ଡ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆଲମଣ୍ଡ୍ର ଚୋପା କିପରି ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ତାହା ଏକ ନୂଆ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲମଣ୍ଡ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଥିବା ପତଳା ଚର୍ମ କେବଳ ଏକ ଆବରଣ ନୁହେଁ; ଏଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଫାଇବର ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯୌଗିକ ଥାଏ ଯାହା ଆଲମଣ୍ଡ୍ର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଖାଦ୍ୟରେ, ଆଲମଣ୍ଡ୍କୁ କଞ୍ଚା, ଭଜା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଚୋପା ଥିଲେ ତହିଁରୁ ପଲିଫେନୋଲ୍ସ, ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ସ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଫାଇବର ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତନଳୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପ୍ରଦାହରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଚର୍ମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦିଏ। ଏହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଦାହ ଓ କିଛି ରୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଚୋପା ଛଡ଼ା ଯାଇ ନଥିବା ଆଲମଣ୍ଡ୍ କେବଳ କ୍ଷତିକାରକ ଏଲ୍ଡିଏଲ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏଲ୍ଡିଏଲ୍ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ। ଆଲମଣ୍ଡ୍ ଚୋପାର ପଲିଫେନୋଲ୍ ଏହି ଅକ୍ସିଡାଇଜେସନ୍କୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଗୋଟା ଆଲମଣ୍ଡ୍ରେ ଥିବା ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି, ଫାଇବର ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଅମ୍ ରକ୍ତ ଚର୍ବିକୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ତରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ଆଲମଣ୍ଡ୍ ଚୋପାରେ ପ୍ରିବାୟୋଟିକ୍ ଫାଇବର ଓ ଫେନୋଲିକ୍ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ତଃନଳୀର ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଟା ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃନଳୀ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅନ୍ତଃନଳୀ ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରେ ଓ ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।