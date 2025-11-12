ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜୀବନର ଗୁରୁ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝୁ । ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଶିକ୍ଷଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ଚଲାପଥକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଶିଖିବା ଓ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କିପରି ସଫଳ କରାଯିବ ଆମେ ଆମ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିକ୍ଷା, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶର ଉପାୟରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଣିବା।
ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର
ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଡେମିକ୍ ଜ୍ଞାନର ଅତିକ୍ରମ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ । ସେମାନେ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଓ ଆଧୁନିକତା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥାଆନ୍ତି କେଉଁ ପିଲା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛି। ଆଧୁନିକ ପରିବେଶରେ ସଫଳତା ଆଚରଣ ଓ ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସୁକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଜୀବନର ମେଣ୍ଟର ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
