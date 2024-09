ଗାନ୍ଧିନଗର: ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟର ବଡୋ‌ଦରାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ଭାସି କୁମ୍ଭୀର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ​​ଯେଉଁଥିରେ କୁମ୍ଭୀର ଘରର ଛାତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ତିନିଟି କୁମ୍ଭୀର ଗାଈ ଶିକାର କରିବା ପରେ ଏକାଠି ଫେରୁଥିବା ବେଳର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁଜର ଯୁବକଙ୍କ ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଟିରେ ବସିଥିବା ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରି ବସିଛନ୍ତି।

ଏହି ଭିଡିଓ ନେଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ଜଣେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ୍!। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭୀରଟି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବ ଯେ ସେ କିପରି ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସି ଶିକାର ପାଲଟିଲା।

Two young men took a crocodile found in Vishwamitra river in Vadodara to the forest department office on a scooter🫡

