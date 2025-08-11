ଜ୍ୟୋତିଷ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହା ଜୀବନରେ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଶନି-ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ 'ବିଷ ଯୋଗ' ବା ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଭାବିତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍।
ମେଷ
ମେଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଷ ଯୋଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଏହା ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଗଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ବଜେଟକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସହଭାଗୀତାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିଂହ
ସିଂହ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ବିଷ ଯୋଗ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗଠିତ ହେଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ହଠାତ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଗୁପ୍ତ ରୋଗ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପରିବେଶ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସହଭାଗୀତାରେ କରାଯାଇଥିବା କାମରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ କିମ୍ବା କନିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ।
ମୀନ
ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ବିଷ ଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ଲଗ୍ନ ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଜୀବନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆଣିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ କିମ୍ବା କନିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏଡାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନଚେତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ।
