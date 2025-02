ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାରବାଟୀରେ ରୋହିତଙ୍କ ରନ୍ ବର୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଇଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫର୍ମରେ ନଥିବା ରୋହିତ ବାରବାଟୀରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟର ବିରାଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରୋହିତଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ଖେଳକୁ ନେଇ ଟିକେ ନିରାଶ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଫର୍ମରେ ନଥିବା ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚକମାନେ କହୁଥିଲେ । ହେଲେ କଟକରେ ରନ କୁଢେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିକୁ ଚୁପ୍ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାରବାଟୀ ଦିନିକିଆରେ ଗର୍ଜିଛି ରୋହିତଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ସେଥିରୁ ବର୍ଷିଛି ରନ୍ ।

ବାରବାଟୀରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛି । ୭୬ଟି ବଲରେ ୭ଟି ଛକା ଓ ୯ଟି ଚୌକା ମାରି ଧୂଆଁଧାର ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ । ଛକା ମାରି ଶତକ ବି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ୯୦ଟି ବଲରୁ ୭ଟି ଛକା ଓ ୧୨ଟି ଚୌକା ସହ ୧୧୯ ରନର ଇନିଙ୍ଗସ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା । ଏହାସହ ଦିନିକିଆରେ ୩୨ତମ ଶତକ କରି ପୁଣିଥରେ ଫର୍ମ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ରୋହିତଙ୍କ ଏପରି ଚିତାକର୍ଷକ ପାଳି ଦେଖି ଦର୍ଶକ ଖୁସ୍ । ଖାଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ନୁହେଁ ବରଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କ୍ୟାପଟେନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଏକ ନିଆରା ପୋଷ୍ଟ କରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଓଡିଶା ପୋଲିସକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ମଜା କରିଛି ଯାହା ଯିଏ ପଢୁଛି ସିଏ ସହୁଛି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଏ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାରିଫ କରୁଛି ।

🔷 Dear @odisha_police This Ro hit and run case should not be punishable.#INDvsENGODI#RohitSharma#Cuttak pic.twitter.com/0caXi0hIVH