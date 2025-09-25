ଚଳିତବର୍ଷର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ହେବ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର। କାହିଁକି ନା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ୨୦୨୫ ମସିହାର ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଡୁଛି ଅନେକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏବର୍ଷର ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରୀ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୧ରୁ ନେଇ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଶେଷ ଦିନ ରହିଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୧, ୨୦୧୫: ମହାନବମୀ
ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ମହାନବମୀ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବ। ନବମୀ ତିଥିର ନବମ ଦିନରେ କନ୍ୟା ପୂଜନ କରାଯିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨, ୨୦୨୫: ଦଶହରା ବା ବିଜୟଦାଶମୀ
ଦଶହରା ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧାର୍ମିକତାର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ।
ଅକ୍ଟୋବର ୩, ୨୦୨୫: ପାଁପାକୁଶ ଏକାଦାଶି
ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ପାପାକୁଶ ଏକାଦଶୀର ଉପବାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଅକ୍ଟୋବର ୪, ୨୦୧୫: ଶନି ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ
ଶନି ପ୍ରଦୋଷ ଉପବାସ ଦ୍ବାରା ଗ୍ରହଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଏହି ଦିନରେ ଶନି ଦେବ ଏବଂ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଅକ୍ଟୋବର ୬, ୨୦୨୫: ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ସମସ୍ତ ଷୋଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଅମୃତ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରଖେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଅକ୍ଟୋବର ୭, ୨୦୨୫: ବାଲ୍ମିକୀ ଜୟନ୍ତି
ଏହି ଦିନରେ ଭକ୍ତି ପଥର ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ସନ୍ଥ ବାଲ୍ମିକୀ ଏବଂ ମୀରାବାଇଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବର ୮, ୨୦୨୫: କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ
ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ କରାଯାଉଥିବା ଉପବାସ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୦, ୨୦୧୫: କରୱା ଚୌଥ
କରୱା ଚୌଥ: ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୩, ୨୦୨୫: ଅହୋଇ ଅଷ୍ଟମୀ
ଆହୋଇ ଅଷ୍ଟମୀ ଉପବାସ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଉପବାସ ସମୟରେ, ମା'ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ଖୁସି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୭, ୨୦୨୫: ରମା ଏକାଦାଶି
ରାମ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ। ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୃଷକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୮, ୨୦୧୫: ଧନତେରସ
ଧନତେରସରେ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଧାତୁ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦, ୨୦୨୫: ଦୀପାବଳି
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ପର୍ବ ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ଏ
ଅକ୍ଟୋବର ୨୧, ୨୦୧୫: କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା
କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତର୍ପଣ ଏବଂ ପିତୃପକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରାଯାଏ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୨, ୨୦୧୫: ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାରେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରି ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଖ କାମନା କରାଯାଏ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୩, ୨୦୨୫: ଭାଇ ଦୁଜ୍
ଭାଇ ଦୁଜ ହେଉଛି ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଏକ ପର୍ବ। ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୫, ୨୦୧୫: ବିନୟକ ଚତୁ୍ର୍ଥୀ
ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୭, ୨୦୧୫: ଛଠ୍ ପୂଜା
ଛଠ୍ ପୂଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ଏହି ଉପବାସ ପରିବାର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଅକ୍ଟୋବର ୩୧, ୨୦୨୫: ଅକ୍ଷୟ ନବମୀ
ଅକ୍ଷୟ ନବମୀକୁ ଅନନ୍ତ ଧନ ଏବଂ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ କାମନା ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା ଏବଂ ଦାନ ସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ।