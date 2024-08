ବେଲାଗାଭି: କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଏକ କୁକୁର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କୁକୁରକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଏହି ମାମଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲାଗାଭି ଜିଲ୍ଲାର ନିପାନି ତାଲୁକର ୟମଗରନି ଗାଁର । ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଏକ ପରିବାର ନିଜ କୁକୁର ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତୀର୍ଥସହର ପନ୍ଦରପୁରକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୨୫୦ କିଲୋମିଟର । ପନ୍ଦରପୁରର ଭିଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ପୋଷା‌ କୁକୁର ହଜିଯାଇଥିଲା। କୁକୁରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ରହିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ହୁଏତ ସ୍ଥାନୀୟ କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ।

ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପନ୍ଦରପୁରରୁ ବେଲାଗାଭିକୁ ଫେରିଲେ। ତଥାପି, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ କୁକୁରଟି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲାଞ୍ଜ ହଲାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୁକୁରର ମାଲିକ କମଲେଶ କୁମ୍ଭାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପନ୍ଦରପୁରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କୁକୁର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫେରି ନ ଥିଲା। କମଲେଶ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁରର ନାମ ହେଉଛି ମହାରାଜ।

