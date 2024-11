କୋଲକାତା: କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ, ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଭଳି ଫୁଟବଲର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି କ୍ରିକେଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି କେଶ କାଟିବା ପାଇଁ ଏକ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମେ ସିନିୟର ପିଲା ଏଭଳି ଅଜବ କେଶ କାଟୁଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନିଅର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ପରି କେଶ କାଟିବା ନିଶା ଘାରିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଘଟଣା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଅଜବ କେଶ କାଟି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସତେ‌ ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଜବ କେଶ କାଟିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଛି ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା।

ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ପିଲାମାନେ ମାନି ନ ଥିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସପଲ ଏନେଇ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହ ବହୁଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମାନି ନ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା ​। ନିକଟରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିକ ସଙ୍ଗଠନ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରଳ କେଶ କାଟିବା ପାଇଁ ବାରିକ ସଙ୍ଗଠନକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରଳ କେଶ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

How barbers in a small town of Bengal helping the schools to not give students funky hairstyle that is against school's discipline. @raviklive reports 👇https://t.co/849OcxS34u