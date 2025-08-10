ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସମୟ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ। ସେସବୁ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ରାଜଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା କିଛି ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ସୁଖ ଏବଂ ବିଳାସର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ନିଜ ରାଶି ତୁଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହା ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେହିପରି ସେହି ମାସରେ, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଫଳରେ କିଛି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମାଲବ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଯୋଗୁ ମକର,କୁମ୍ଭ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ମାଲବ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆୟର ଉତ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ସେହିପରି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଲବ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆଣିବ। ଶୁକ୍ର ରାଶିର ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ରହିଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ସମାଜରେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଶିର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଏବଂ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଯୋଗୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ କାହା ସହିତ ଭାଗୀଦାରୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରି ଏକ ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଇ ନଥିବ।
