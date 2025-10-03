ଭୁବନେଶ୍ବର: ମାଆ କଣ ସତରେ ଚାହାନ୍ତି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ତୋରଣ ? ମାଆ ଦୁର୍ଗା କଣ ବିନା ସାଜସଜ୍ଜା, ବିଶାଳ ପେଣ୍ଡାଲ ନହେଲେ ଧରାବତରଣ କରିବେନି ? ନା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଲୋକ ଖଚ୍ଚିତ ଗେଟ ନବାନ୍ଧିଲେ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରିବେନି ? ଅବଶ୍ୟ ମାଆ ଆସି ଉତ୍ସବ ସାରି ବିଦାୟନେବାକୁ ବସିଲେଣି । ସବୁଠି ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ… ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଦୁର୍ଗା ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହିଁକି ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଆବାହନୀକୁ ଏ ସାଜସଜ୍ଜା ସହ ଯୋଡୁଛେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ…
ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଯୋଡୁନୁ ଆଜ୍ଞା ! ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୁଲୁଥିବା ଏକ ଫଟୋ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣାଛାଏଁ ମନକୁ ନେଇ ଆସୁଛି । ଆପଣ ବି ଯଦି ସେ ଫଟୋ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଠିକ୍ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କିମାରିବ । ସତେ ତ, ଯଦି ଭକ୍ତି ଥିବ ମାଆ ତୁମ ଚାଳଘରେ, ଗରିବର ମାଟି ଘରେ ହିଁ ବିରାଜିତ ହେବେ । ତାହାଲେ ଏ ମେଢ, ମଣ୍ଡପ, ପେଣ୍ଡାଲ, ଆକାଶ ଉଚ୍ଚାର ତୋରଣ କରି ଦେବୀଙ୍କ ଦାମୀ ପୂଜାର ଅର୍ଥ କଣ ?
ନାଇଁ ଆମେ କାହା ଭକ୍ତିକୁ ତରାଜୁରେ ତଉଲି ପାରିବାନି । କିଏ ଦାମୀ ପୂଜା କରି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତ କିଏ ପୁଣି ଚାଳଘରେ ଡାକୁଛି । ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ- ମାଆଙ୍କ ଆବାହନ । ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ କଥା ଉଠିବ, ଯେଉଁଠି ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଆସିବ ସେଠି ଯୁକ୍ତିତର୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ… କାରଣ ମାଆ, ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି…
ବାସ୍ ପୂଜାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିବା କିଛି ଭେଦଭାବ ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଫଟୋ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କ ଆବାହନୀରେ ବି ଅହଙ୍କାର ଦେଖାନ୍ତି… ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର-
ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡେନି
ଆକାଶଛୁଆଁ ତୋରଣ, ମନଛୁଆଁ ମଣ୍ଡପ
ରାତିର ଛାତି ଚିରୁଥିବା
ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅ ବି ଲୋଡନ୍ତିନି ଦେବୀ
ତାଙ୍କୁ ତ ଲୋଡା ଖାଲି
ଲୁହଭିଜା ନୟନ, ଭକ୍ତିଭିଜା ଆବାହନ
ସମର୍ପଣର ଶରୀର
ନିଷ୍ଠାର ନୀତିନିୟମ
ନିର୍ଭେଜାଲ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପ୍ରେମ...
ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲେ ହିଁ ଦେବୀ ଖୁସିରେ ଆସନ୍ତି ଖୁସି ଖୁସିରେ ପୁଣି ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି । ଯଦିଓ ଫଟୋଟି କେଉଁଠିକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁନି ମାତ୍ରା ଏହା ହଁସଲଡୁ ପେଜରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ମାଟି, ଖପରା ଘରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ମହିଳା ଘର ବାହାରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ, ମାଟି କାନ୍ଥରେ ଭକ୍ତିର ଫୁଲ ଆଙ୍କି ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ଗରିବ କୁଡିଆକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି… ଜଟିଳ ସମାଜରେ ଦେବୀ ଆବାହନର ଏ ସରଳ ଚିତ୍ର ସତରେ ମନଜିଣା…