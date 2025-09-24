ଚଳିତ ମାସ ହେଉଛି ରକ୍ତ କର୍କଟ ସଚେତନତା ମାସ। ଲ୍ୟୁକିମିଆ, ଲିମ୍ଫୋମା, ମାଏଲୋମା ଆଦି ରକ୍ତ କର୍କଟର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଜରୁରି।
l ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟତଃ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବା ଆଲର୍ଜି ପରି ମନେ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଗ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ।
l ଯଦି ବେକ, କାଖ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଘରେ କଠିନ ରବର ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାହୀନ ଗଣ୍ଠି କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ତାହା ଲିମ୍ଫୋମାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
l ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ବା ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ରାତିରେ ଝାଳ ବାହାରିବା ଲିମ୍ଫୋମା ବା ଲ୍ୟୁକିମିଆରେ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
l ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଲିମ୍ଫୋମା ଲକ୍ଷଣର ଏକ ଅଂଶ।
l ଲ୍ୟୁକିମିଆ ପ୍ରାୟତଃ ରକ୍ତ କଣିକା ଗଠନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ରକ୍ତହୀନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିଶ୍ରମରେ ଥକ୍କା ଲାଗେ, ଚର୍ମ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ।
l ସେହିପରି ଲ୍ୟୁକିମିଆରୁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ରକ୍ତ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
l ମଲ୍ଟିପଲ୍ ମାଏଲୋମା ପ୍ରାୟତଃ ହାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।
l ଯକୃତକୁ ଲ୍ୟୁକିମିଆ/ଲିମ୍ଫୋମା ବ୍ୟାପିବା କାରଣରୁ ପେଟ ପୂରି ରହିବା ଅନୁଭବ, ବଦହଜମି କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ।
l ସେହିପରି ଲିମ୍ଫୋମା ଯୋଗୁଁ ମେଡିଆଷ୍ଟିନାଲ ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କାଶ, ଛାତି ଟାଣ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦୁଇ-ତିନି ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଜରୁରି।
