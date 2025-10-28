ଫିଲିପାଇନ୍ସର ପୂର୍ବ ଭିସାୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳର ହେନ୍ତାଳ ବଣଗୁଡ଼ିକ ହେକ୍ଟର ପିଛା ହାରାହାରି ୩୮୭.୪ ମେଗାଗ୍ରାମ ପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିମାଣର ଅଙ୍ଗାର ଧାରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାକ୍ଲୋବାନ୍ କଲେଜର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଉପକୂଳୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଙ୍ଗାର ଶୋଷକ ଯାହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଗବେଷକମାନେ ତିନି ପ୍ରକାରର ହେନ୍ତାଳ ବଣର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ହେନ୍ତାଳ ବଣ, ପୁନଃରୋପିତ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସର୍ବାଧିକ ଅଙ୍ଗାର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ, କିଛି ବନୀକରଣ ସ୍ଥାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପୁନଃବନୀକରଣ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ତେବେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ମୃତ୍ତିକାର ଗୁଣବତ୍ତା, ଜଳ ପ୍ରବାହ ଓ ହେନ୍ତାଳ ପ୍ରଜାତି ମେଳ ଖାଇବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ୭,୫୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଉପକୂଳରେ ବିଶ୍ୱର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେନ୍ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦରବନ, ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପରିସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଢାଲ ଭାବେ ଉପକୂଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଓ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅଙ୍ଗାର ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଏପରି ପରିସଂସ୍ଥାର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।