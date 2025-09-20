ଅଶୀ ଦଶକ ଓ ନବେ ଦଶକରେ ଆସିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟର୍ମିନେଟର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ । ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ରଖିଥିବା ମେସିନମାନେ କିପରି ମଣିଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜର ୩ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ରାଇଜ୍ ଅଫ ଦିନ ମେସିନ୍ସ । ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିପରି ମେସିନମାନେ ମଣିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ସେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଆଜି ଏସବୁ ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ଆଜିର ଏଆଇ ଓ ମେସିନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯୁଗରେ ମାନବ ଆଗରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଭାବେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅଟନୋମସ ଓ୍ବେପନ୍ସ ।
ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ମାନବ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ଦିଗରୁ ସହଜ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଓ ଭୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବା ଅଟୋନୋମସ୍ ୱେପନ୍ସ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ । ଏବେ ଏହା ଅନେକ ନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ମାନବୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (ଏଆଇ) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଓ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଏହାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୈନିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେ। ଯଦି ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଏହା ବିନାଶକାରୀ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହାତରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ଆତଙ୍କବାଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ।ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନୈତିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ’ଣ ଏକ ମେସିନ୍ ନେବା ଉଚିତ୍? ମନୁଷ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେତେ ନିରାପଦ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ନୀତି ନିର୍ମାତା ଏହାର ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ହେବ କି ଅଭିଶାପ, ତାହା ଏହାର ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍, ଏହା ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସାଜିପାରେ।
ଶେଷରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଅଟୋନୋମସ ଓ୍ବିପନ୍ସ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଶିର୍ବାଦ ହେବ କି ବରଦାନ, ତାହା ନିଜେ ମଣିଷକୁ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ ।