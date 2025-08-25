ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ବ ରଖେ ସେତିକି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବି ଗୁରୁତ୍ବ ବହନ କରେ । ପୁରୀରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଲେ ଯେମିତି ମିଡିଆର ନଜର ଥାଏ, ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟେ ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପୁରୀକୁ ନେଇ ଟିକେ ବି ହଲଚଲ ହେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଆଖି ସେଇଠି ଥାଏ । ଏହାର କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀଜିଉ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରୀକୁ ନେଇ ଏବଂ ପୁରୀ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଘଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଏ ।
ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉ କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ । ସେବାୟତ ବିବାଦ ହେଉ କି ଶରଧାବାଲି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଅବା ହେଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର କଥା । ପୁରୀର ଅପରାଧ କଥା । ଯେତେବେଳେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ କିଛି ବି ବାଧା ଆସିଛି କି ବିବାଦ ତେଜିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ ହୋଇଛି । ସେ ଅତୀତର ସରକାର ହେଉ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର । ସାଆନ୍ତେଙ୍କୁ ନେଇ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ କିଛି ବି ସମସ୍ୟାକୁ, କୌଣସି ବି ଅବହେଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇନି । ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତି କି ଏସପି ଅବା ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବା ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ…ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେୈପବ ଆକ୍ସନ ହୋଇଛି
ଓଡିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଢିବା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଚାରମାଳ ଉପରେ ମୁହଁମାଡ଼ି ବଡ଼ ଠାକୁର ପଡିଯିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ ମୋହନ ସରକାର । ଆଡପ ପହଣ୍ଡି ବିଭ୍ରାଟ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ଯ ପ୍ରଶାସକ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଥିଲା । ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ୨୦୧୨ ରୁ ୨୦୧୪ ଯାଏଁ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଥିଲା ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶରଧାବାଲି ଦଳଚକଟା ଘଟଣାରେ ପୁଣି ରଥ ଏବଂ ରଥଯାତକୁ ନେଇ ପୁନଶ୍ଚ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସପିଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା । ପୁରୀରେ ଦଳଚକଟା ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିନଥିଲେ । ସରକାର ତ୍ବରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସତ୍ବେ ଏତେ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବାରୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ କହିବା ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିନୀତ ଅଗ୍ରଓ୍ୱାଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏସପି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା । ଘୋଷଣାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଇପିଏସ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଅଦଳବଦଳରେ ପୁନଶ୍ଚ ପୁରୀର ଏସପିଙ୍କୁ ବଦଳାଯାଇଛି । ପିନାକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ସିଂହଦ୍ବାର ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ନିଜର ଦାୟିତ୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣା, ଅତୀତର ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ...