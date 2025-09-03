 ପେଟରେ କେଉଁ ସବୁ କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ ହୁଏ?
ପେଟରେ ହେଉଥିବା କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌କୁ ମୂଳତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ଜି.ଆଇ ବା ଗ୍ୟା‌ଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେ‌ଷ୍ଟିନାଲ୍‌ କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଏଚ୍‌.ପି.ବି ବା ହେପାଟୋ-ପ‌ାନକ୍ରିୟାଟୋ-ବଲିୟ‌ାରି କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌।
 ପେଟ କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ?
ପେଟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗର କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ରେ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା; ଅନ୍ତଃନଳୀ କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ରେ ଭୋକ ନ ହେବା, ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ହେବା, ପେଟ କାଟିବା; ମଳଦ୍ବାର କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌‌େର ମଳରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା, ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା; ଲିଭର ପାନ୍‌କ୍ରିୟାଜ୍‌-ଗଲ୍‌ ବ୍ଲାଡର କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ରେ ଜଣ୍ଡିସ୍‌, ହଳଦିଆ ପରିସ୍ରା ହେବା, ପେଟ ବିନ୍ଧିବା, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
 ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ହେବା କ’ଣ କ୍ୟାନ୍‌ସରର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ?
ଗ୍ୟାସ୍‌ ହେବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ପେଟ କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
 ପେଟ କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ର ଚିହ୍ନଟ କିପରି କରାଯାଏ?
ରୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି, କଲୋନସ୍କୋପି, ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ୍‌, ସିଟି ସ୍କାନ୍‌, ଏମ୍‌.ଆର୍‌.ଆଇ/ଏମ୍‌ଆର୍‌ସିପି, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ପେଟ କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ।
 ପେଟ କ୍ୟାନ୍‌ସର ଚିକିତ୍ସା କିପରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲାପାରୋସ୍କୋପି/ରୋବଟ ଦ୍ବାରା କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ ଅପରେସନ୍‌ ସମ୍ଭବ କି?
ସବୁ ପେଟ କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ହେଲା ରେଡିକାଲ୍‌ ସର୍ଜରି। କିଛି କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୂର୍ବରୁ କେମୋଥେରାପି ଓ କିଛିରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ କେମୋ ଦିଆଯାଏ। ମଳଦ୍ବାର କ୍ୟାନ୍‌ସର୍‌ରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୂର୍ବରୁ ରେଡିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଆଡଭାନ୍‌ସ ଲାପାରୋସ୍କୋପି  ଓ ରୋବଟ ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ସଫଳ କ୍ୟାନ୍‌ସର ଅପରେସନ୍‌ କରାଯାଉଛି।  ଏହା ଦ୍ବାରା ରୋଗୀ କମ୍‌ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ।