ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ବୁଲା କୁକୁର ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଯାହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
କୁକୁର ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅନେକ ଲୋକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯଥାର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି।
ସମ୍ପ୍ରତି, ଏକ ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ କୁକୁରର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଋଷିକେଶର ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଭିଡିଓରେ,ଏକ ସାହସୀ ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁରଠାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡିଓଟି ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ ବାଲକୋନିରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସି ତଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଏକ ବୁଲା କୁକୁର ଯାଉଛି।
In Rishikesh, A dog jumped like a superhero to save children from another dog.— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 9, 2025
pic.twitter.com/IwN1FUZgrN
ଏହାକୁ ଦେଖି ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ ବାଲକୋନିରୁ ଡେଇଁ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଭିଡିଓ ସହିତ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି,"ଋଷିକେଶରେ ଅନ୍ୟ ବୁଲା କୁକୁରଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ କୁକୁର ସୁପରହିରୋ ପରି ଡେଉଁଛି।" ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜରଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି। କିଛି ଲୋକେ କୁକୁରଟିକୁ ସ୍ନେହରେ "ଡୋଗେଶ ଭାଇ" ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
