ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ସ୍କ୍ରଲିଂ କରୁଥିବେ ତାହାଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଫେସବୁକ, ଇଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଏକ୍ସ ଆଦି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଘିବଲି ଷ୍ଟାଇଲ ଫଟୋ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ । ନେତାଙ୍କର ହେଉ କି ଅଭିନେତାଙ୍କର ଅବା ହେଉ ଖେଳାଳୀଙ୍କର ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ ଫଟୋ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ । ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗ, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଫଟୋ ଘିବଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଖିଥିବା ଆପଣ ନିହାତି ପଚାରିଥିବେ- ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା କେମିତି କଲୁ ? କେଉଁ ଆପରେ କଲୁ, ମତେ କହ ମୁଁ ବି କରିବି...

Main character? No.

He’s the whole storyline



Experience through New India in Studio Ghibli strokes.#StudioGhibli#PMModiInGhibli pic.twitter.com/bGToOJMsWU