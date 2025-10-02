ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ବିଜୟାଦଶମୀ (ଦଶହରା)ରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନଅଟି ରୂପର ନଅ ଦିନ ପୂଜା କରାଯିବା ପରେ, ଦଶମ ଦିନରେ ମୃଣୟୀ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ।
ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ନଅ ଦିନିଆ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହି ବିଦାୟ ସମାରୋହ ବିଜୟାଦଶମୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେବୀଙ୍କ ନଅଟି ରୂପକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ବିଶେଷ ରୀତିନୀତି ଅଛି, ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ନିୟମ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜୟାଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଦାୟ ଏକ ପାଲିଙ୍କିରେ ହେବ। ଦେବୀଙ୍କ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଦାୟକୁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ବିଜୟାଦଶମୀ ସପ୍ତାହର କେଉଁ ଦିନ ପଡୁଛି ତାହା ଅନୁସାରେ ଦେବୀଙ୍କ ଆଗମନ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନର ବାହନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜୟାଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଏକ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଦାୟ ନେବେ।
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନବାହନର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଦାୟକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିଦାୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ, ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଫେରି ଆସିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି।
ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ, ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳର ବିଧି ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଦରେ ସିନ୍ଦୂର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ବୈବାହିକ ଆନନ୍ଦ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରତୀକ।