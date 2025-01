ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନରେ ଥିବା ହେନାନ୍ ମାଇନିଂ କ୍ରେନ୍ କମ୍ପାନି ଲିମିଟେଡ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବୋନସକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧଣିଛି। କମ୍ପାନି କମ୍ପାଚାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୭୦କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଛାଇ ୧୫ମିନିଟର ସମୟ ଦେଇ କହିଥିଲା, ‘ଯିଏ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାରୁଛ ଗଣିକି ବୋନସ ବାବଦକୁ ଦେଇ ଯାଆ’। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ କମ୍ପାନି ନିଜେ ସେୟାର କରିଛି।

At #Henan Mine Crane Group's annual meeting, the boss handed out cash to employees and had them count the money! 💵👏 pic.twitter.com/EsbI399QYk