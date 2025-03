ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହୋଲିର ରଙ୍ଗରେ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗିନ । ସବୁଠି ଫଗୁ ଅବିରର ଖେଳ । ଗାଁରୁ ସହର ଉତ୍ସାହର ଉତ୍ସବ । ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜନେତା ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଭାରଚର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ଯ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ମନଭରି ପାଳୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ।

#WATCH | Uttar Pradesh: On the last day of #Holi celebrations in Braj, the traditional Dauji ka huranga being celebrated in Mathura. Shri Dauji Maharaj is worshipped on this day. On this occasion, men dress up as 'gop' and women as 'gopika' to celebrate this day. pic.twitter.com/XQVyysGfpo