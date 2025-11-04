ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନର ଆଜମେର ଜିଲ୍ଲାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧାର୍ମିକ ପୁଷ୍କର ମେଳା ଓଟ, ଘୋଡା, ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ।। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚଳିତଥର ପୁଷ୍କର ମେଳାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏକ କ୍ରମରେ ଏକ ଘୋଡା ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରରେ ରହିଛି।
ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ପାଦରେ ପଦ ଛନ୍ଦି ନୃତ୍ୟ କଲା ଘୋଡ଼ା
ଉକ୍ତ ଘୋଡ଼ାଟି ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ପାଦରେ ପଦ ଛନ୍ଦି ପଡ଼ିଆରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଣରେ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘୋଡ଼ାର ନୃତ୍ୟ ପୁଷ୍କର ମେଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ବେଶ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକମାନେ ଉକ୍ତ ଘୋଡ଼ା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ।
ଡ୍ୟାନସର ଘୋଡ଼ା
ଏହି ଘୋଡ଼ାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଡ୍ୟାନସର ଘୋଡ଼ା। ପୁଷ୍କର ମେଳାକୁ ଏହି ଘୋଡା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ବିକ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘୋଡା ତାର ନୃତ୍ୟର ଯାଦୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ଦେଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଘୋଡ଼ା ମାଲିକ ଖୁବ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାଟି ପୁଷ୍କର ମେଳାରେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବା ନେଇ ମାଲିକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରୟାଗରାଜର କୁମ୍ଭମେଳାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଭାଇରାଲ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପରେ ପୁଷ୍କର ମେଳାରେ ମାଳା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସୁନମ ବି ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଖି ଓ ବେଶଭୂଷା ପାଇଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସୁମନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୁମନଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାପରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ମୋନାଲିସାର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି।