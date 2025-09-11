୧୩୨ ବର୍ଷ ତଳେ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୯୩ ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିକାଗୋରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସଂସଦରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଚ ଦେବା ସହିତ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ସ୍ବାଭିମାନୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ବ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ।  ତାକର କାଳଜୟୀ ଭାଷଣ ଯୁଗଯୁଗ ଧରି  ସ୍ବାଭାମାନୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଜାରି ରଖିଛି।

Advertisment


୧୮୯୩ ମସିହାରେ ଚିକାଗୋରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଂସଦ ୧୮୯୩ ମସିହାର ୧୧ ରୁ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।


ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଭାଷଣ ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆମେରିକାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଧର୍ମାନ୍ଧତାର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। 


୧୧  ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ  ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଏପରି ଅନୁଭବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେପରି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। 


ସେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ " ଆମେରିକାର ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇମାନେ! " ନାମକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଭିବାଦନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।  ସେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମୋର ହୃଦୟକୁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦେଇଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଧର୍ମର ଜନନୀ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।


ଏହି ମଞ୍ଚର କିଛି ବକ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସହନଶୀଳତାର ଧାରଣା ବହନ କରିବାର ଗୌରବ ଦାବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଧର୍ମର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଉଭୟ ଶିଖାଇଛି। ଆମେ କେବଳ ସାର୍ବଜନୀନ ସହନଶୀଳତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ଯାହା ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତିର ନିର୍ଯାତିତ ଏବଂ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି।

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗର୍ବିତ ଯେ, ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଆମ କୋଳରେ ଏକତ୍ର କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ରୋମୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେହି ବର୍ଷ ଆମ ସହିତ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ଧର୍ମର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ଯାହା ମହାନ ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜାତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସ୍ତୋତ୍ରରୁ କିଛି ପଂକ୍ତି ଉଦ୍ଧୃତ କରିବି ଯାହା ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଆସୁଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ଧାରାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥ ରହିଛି ଯାହା ମଣିଷମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ବଙ୍କା କିମ୍ବା ସିଧା, ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ।

India gave the message of world peace in Chicago 132 years ago
India gave the message of world peace in Chicago 132 years ago

ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ମିଳନୀ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସଭା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏହା ଗୀତାରେ ପ୍ରଚାରିତ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଘୋଷଣା, ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ, ଯେ କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ଯେକୌଣସି ରୂପରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ; ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଶେଷରେ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ପଥ ଦେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି କବଜା କରିଆସିଛି। ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ହିଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମାନବ ରକ୍ତରେ ସିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସଭ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ନିରାଶାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସମାନେ ନ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ମାନବ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିଛି; ଏବଂ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନ୍ଧତାର, ଖଣ୍ଡା କିମ୍ବା କଲମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନିର୍ଯାତନାର, ଏବଂ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅବିଚାରୀ ଭାବନାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଣ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୯୩ରେ ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଅସହମତ।  ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଲୋକ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦର ମୂଳ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବେଙ୍ଗର କାହାଣୀ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୂପ ମଣ୍ଡୁକ (କୂଅରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗ) କହିଥିଲେ। କାହାଣୀରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଏକ କୂଅରେ ରହୁଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେ କୂଆରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ବେଙ୍ଗଟି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଯେ,  କୂଅ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାର। ଦିନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଏକ ବେଙ୍ଗ କୂଅକୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବେଙ୍ଗଟି କୂଅ ବେଙ୍ଗକୁ କହିଲା ଯେ, ସମୁଦ୍ର କୂଅ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼, କୂଅ ବେଙ୍ଗଟି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ବେଙ୍ଗକୁ ସେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲା।


ବିବେକାନନ୍ଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କହିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଏହା ହିଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଆସିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଛୋଟ କୂଅରେ ବସି ଭାବୁଛି ଯେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମୋର ଛୋଟ କୂଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଛୋଟ କୂଅରେ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର କୂଅ। ମୁସଲମାନ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ କୂଅରେ ବସି ଭାବନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ।

India gave the message of world peace in Chicago 132 years ago
India gave the message of world peace in Chicago 132 years ago


୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୯୩ରେ  ବିବେକାନନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ "ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ" ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱର ତିନୋଟି ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ  ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ , ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିୟାନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଇହୁଦୀ ଧର୍ମ  ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ତା’ପରେ ସେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଏହ ସହିତ ଈଶ୍ୱର, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀରର ହିନ୍ଦୁ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।

୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୯୩ରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଂସଦରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଷଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ଆଲୋଚନାର ଇତିହାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। 

୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୯୩ରେ  ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣରେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଏକ "ସାମାନ୍ୟ ସମାଲୋଚନା" ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ଧର୍ମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ତା'ପରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ଚିକାଗୋ ଧର୍ମ ସଂସଦରେ ଯୋଗଦେବାର ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡିବା।


୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୯୩ରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥବଲେ। ଭାଷଣରେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆବୃତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କହିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କିପରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୯୩ରେ ଶେଷ ଦିନର ଶେଷ ‌ଅଧିବେଶନରେ  ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଂସଦରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଶେଷ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଭାଷଣରେ,  କହିଥିଲେ ଯେ, ସଂସଦ ଏକ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।  ସେ କହିଥିଲେ, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଦାନ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ।
ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶେଷ କରି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ,ସହାୟତା କର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ, ଆତ୍ମଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ବିନାଶ କର ନାହିଁ, ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାଟ ଚୟନ କର ମାତ୍ର ମତଭେଦ ନୁହେଁ।