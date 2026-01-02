ଦିଲ୍ଲୀର ଜେସିକା ଲାଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏକଦା ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାର୍ରେ ମଦ ପରିବେଷଣ ନ କରିବା ହେତୁ ଜେସିକାଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣା ମାନବୀୟ କ୍ରୂରତାର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜେସିକାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆତତାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିହିତ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ଲାଗି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଘୋଷିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ।
୧୯୯୯ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୯ ତାରିଖ ରାତି। ଦିଲ୍ଲୀର ମେହେରୁଲିସ୍ଥିତ ତାମାରିଣ୍ଡ୍ କୋର୍ଟ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଜଣାଶୁଣା ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ତଥା ସମାଜେସବୀ ବୀଣା ରମଣୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ପାର୍ଟି ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଆନ୍ତି ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଅତିଥିଅଭ୍ୟାଗତ। ବାର୍-ମେଡ୍ ଭାବେ ୩୪ ବର୍ଷୀୟା ମଡେଲ୍ ଜେସିକା ଲାଲ୍ଙ୍କୁ ସେ ପାର୍ଟିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟତମ ବନ୍ଧୁ ଶାୟନ୍ ମୁନ୍ସୀଙ୍କ ସହିତ ଜେସିକା ସେଠାରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପାନୀୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥାଆନ୍ତି।
ମଦ ପିଇବାକୁ ବଳିଲା ମନ
ଏହି ପାର୍ଟିରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତା ବିନୋଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୁ ଶର୍ମା। କୁହାଯାଏ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧୁ ଅମରଦୀପ ସିଂହ ଗିଲ୍, ବିକାଶ ଯାଦବ ଓ ଆଲୋକ ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ମନହେଲା। ସେମାନେ ବାର୍ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଜେସିକାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଦ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ, ରାତି ସାଢ଼େବାରଟା ବେଳୁ ବାର୍ରୁ ମଦ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାର୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମଦ ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଜେସିକା ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟପାନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିବା ମନୁ ଜେସିକାଙ୍କୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ଯାଚି ମଦ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେ। ମାତ୍ର, ଜେସିକା ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେନାହିଁ। ମଦ ନ ପାଇବାରୁ ମନୁ ଚିଡ଼ିଗଲେ। ପାଖରେ ରଖିଥିବା ପଏଣ୍ଟ୍ ୨୨ କ୍ୟାଲିବର୍ର ପିସ୍ତଲ୍ କାଢ଼ି ଜେସିକାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିରକଲେ।
ପ୍ରଥମେ ଡରେଇଲେ, ତା’ପରେ ଗୁଳିକଲେ
ଜେସିକାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଥମ ଗୁଳିଟି ସେ ବାର୍ର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ବ ଛାତ ବା ସିଲିଙ୍ଗ୍କୁ ମାରିଲେ। ତଥାପି ଜେସିକା ମଦ ନ ଦେବାରୁ ମନୁ ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ଗୁଳିଟି ଚଳାଇଥିଲେ। ସାଥୀ ବାର୍ ଆଟେଣ୍ଡର୍ମାନେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିଟି ସିଧା ଯାଇ ଜେସିକାଙ୍କ ମଥାରେ ବିଦ୍ଧହେଲା। ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ବଦମିଜାଜ ପୁଅକୁ ମଦ ନ ଦେବାର ଚରମ ପରିଣତି ଭୋଗିଲେ ଜେସିକା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଏବଂ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ପାର୍ଟିସ୍ଥଳରେ ହୋହଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ମଉକାରେ ମନୁ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ସେମାନେ ଖସି ପଳାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ବି ଅନେକ ଅତିଥି ଦେଖିଥିଲେ। ଜେସିକାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ୍କୁ ନିଆଗଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମୃତାବସ୍ଥାରେ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ।
ଗିରଫ ହେଲେ ମନୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ମନୁ ଶର୍ମା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ପୁଲିସକୁ ଫାଙ୍କି ବୁଲିବା ପରେ ମେ ୬ ତାରିଖରେ ଶର୍ମାକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ବିକାଶ ଯାଦବକୁ ଛାଡ଼ି ମନୁର ବାକି ସାଥୀ ବି ଗିରଫ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ପିସ୍ତଲଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଟିକୁ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ବୁଲିଆସିଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ଉକ୍ତ ପିସ୍ତଲ ସହ ଆମେରିକା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଥିଲେ। ବାର୍ରେ ଲୁଚାଯାଇଥିବା ଉକ୍ତ ପିସ୍ତଲ୍କୁ ମନୁର ସହଯୋଗୀ ଅମିତ ଝିଙ୍ଗନ୍ ଚୋରାଇ ନେଇ ଆସିଥିଲା।
ବଡ଼ଘରର ବଦଚଳନ ସନ୍ତାନ
ଏ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଛନ୍ଦିହୋଇ ପଡ଼ିଲେ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ। ମନୁ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିନୋଦ ଶର୍ମା ଓ ବିକାଶ ଯାଦବ ଥିଲା ରାଜନେତା ଡି.ପି. ଯାଦବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ପୁଣି ବୀଣା ରମଣି ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ୍ରେ ଉକ୍ତ ବାର୍କୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଜେସିକାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମଡେଲ୍ ଥିଲେ। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଦୋଷରେ ଅମିତ ଝିଙ୍ଗନ୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ବେଆଇନ ବାର୍ ଚଳାଉଥିବା ବୀଣା ରମଣି, ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଓ ଝିଅ ମାଳିନୀଙ୍କୁ ବି ମେ ୮ ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯାଦବ ପରିଶେଷରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇ ମେ ୧୯ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲା।
ଭୟରେ ଲୁଚିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ
ମନୁ ଶର୍ମା ଓ ତା’ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନାଁ’ରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଦାଏର କରାଗଲା। ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମନୁ ଶର୍ମା ଅସଲ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଯାହାହେଉ, ପରିଶେଷରେ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ୧୯୯୯ ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖ ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୁ ଶର୍ମା ସମେତ ୧୨ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଗଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟର ସେସନ୍ସ୍ ଜଜ୍ଙ୍କ ଇଜାଲସରେ ମାମଲାର ବିଚାର ଚାଲିଲା। ବିଚାର ଚାଲିବାର ୭ମ ବର୍ଷ ୨୦୦୬ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୧ରେ ମନୁ ଶର୍ମା ସମେତ ୯ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ବୋଲି ଅଦାଲତ ଘୋଷଣା କଲେ।
ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲା ପୁଲିସ
ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ବହୁ ଜାତୀୟ ଓ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହା ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଅଗତ୍ୟା ପୁଲିସ ଉକ୍ତ ମାମଲାର ପୁର୍ନବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କଲା। ୨୦୦୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦୋଷମୁକ୍ତ ୯ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ’ରେ ଗିରଫ ପର୍ୱାନା ଜାରିକଲେ। ମାତ୍ର ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ୮ଜଣଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ଦିଆଯାଇ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। କାରଣ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳି ନଥିଲା। ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ୨୦୦୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ରେ ମନୁ ଶର୍ମାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଓ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ। ମନୁ ଶର୍ମାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ ଜରିମାନା ହେଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାଦବ ଓ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଓ ୪ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଲା।
ପାରୋଲ୍ ଓ ମୁକ୍ତି
ଏହି ମାମଲାରେ ଶର୍ମାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାଣିଶୁଣି ଜେସିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବି ସମାଜ ପାଇଁ ଶର୍ମା ବିପଦ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଅଦାଲତ କହିଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥ ମା’ ଓ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ବୁଝିବା ଲାଗି ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାଲାଗି ମଝିରେ ଶର୍ମାକୁ ଦୁଇଥର ପାରୋଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପ୍ରମାଦଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇ ମନୁ ଶର୍ମାର ଓକିଲ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ୨୦୧୦ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୯ରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ କାଏମ୍ ରଖିଲେ। ଶେଷରେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ୨୦୨୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ଶର୍ମାକୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା।