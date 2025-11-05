ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମିଠାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥା’ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମିଠା ସମାନ ନୁହେଁ। ଚିନି, ରଙ୍ଗ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡି ରୋଚକ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ। ପ୍ରଥମତଃ କ୍ୟାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି, କର୍ନ ସିରପ, କୃତ୍ରିମ ଫ୍ଲେଭର ଓ ରଙ୍ଗରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ଚିନି ସେବନ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ, ପୃଥୁଳତା ଓ ମଧୁମେହ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ। କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ଓ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ରସାୟନ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଇପରଆକ୍ଟିଭିଟି ଓ ଆଲର୍ଜି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇପାରେ।
କ୍ୟାଣ୍ଡି ପାଟିରେ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଓ କ୍ଳାନ୍ତ କରିପାରେ। ଚିକ୍କଣ ଓ କଠିନ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଦାନ୍ତରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଏନାମେଲ୍ କ୍ଷୟ କରୁଥିବା ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଚକୋଲେଟ୍ର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ମିଠା ଲାଳସାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଠାଏ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଖାଇଲେ ଯାଇ ପେଟ ପୂରିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ଗ୍ରହଣର ବିପଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡି ବଦଳରେ ଗୁଣବତ୍ତା ସଂପନ୍ନ ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ଥିବା କୋକୋ ଯାହା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ଲୌହ ପରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ।