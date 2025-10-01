ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ୨ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ, ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଏକ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। କଳସକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା' ଉପରେ ଏକ ନଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ।
ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, କଳସ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ କି ନାହିଁ? କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତି।
ଭାରତ ବିବିଧତାର ଦେଶ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ସମାନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କଳସରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଅଛି ଯାହା କଳସ ନଡ଼ିଆ ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ, କଳସରୁ ନଡ଼ିଆ ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିତ କରେ। ପ୍ରଥମତଃ, ନଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ପଞ୍ଜୀ୍ ଭଳିଫଳ ନୁହେଁ। ଏହା ବରଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶ୍ରୀଫଳ
ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳସକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷଣ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଘରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, କଳସସ୍ୟ ମୁଖେ ବିଷ୍ଣୁଃ କଣ୍ଠେ ରୁଦ୍ରଃ ସମାଶ୍ରିତଃ। ମୂଳେ ତସ୍ୟ ସ୍ଥିତୋ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟେ ମାତୃଗଣଃ ସ୍ମୃତଃ।
ଏହି ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି: କଳସର ମୁଖରେ ବିଷ୍ଣୁ, କଣ୍ଠରେ ରୁଦ୍ର (ଶିବ), ଏହାର ମୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମଗ୍ର ମାତୃଶକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ, ଯେଉଁଥିରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିପାରିବ ନାହିଁ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନଡ଼ିଆକୁ "ଦୋଷଫଳ" ନୁହେଁ, "ଶ୍ରୀଫଳ" (ଏକ ପବିତ୍ର ଫଳ) ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କଳସ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ। ବୃହସ୍ପତି ନଡ଼ିଆର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବାସ କରନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ସମସ୍ତ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଶୋଷଣ କରେ।
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଅପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ଯେପରି ମନ୍ଦିରରେ ଜଳକୁ ପବିତ୍ର କରି ଚରଣାମୃତରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ନଅ ଦିନ ଧରି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦରେ ବୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସିଦ୍ଧ ନୈବେଦ୍ୟ ତଥା ମହା ପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ନଦେଇ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।