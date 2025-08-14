ଜିପ୍‌ କମ୍ପାନି ‘ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଚେରୋକି ଲିମିଟେଡ୍‌ ଓ’ ସଂସ୍କରଣ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ୧୯୯୫ ସିସିର ୨.୦ ଏଲ୍‌ ଜିଏମ୍‌ଇ ଟି୪ ଇଂଜିନ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ‘ଲିମିଟେଡ୍‌ ଓ’ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ୬୭.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା(ଏକ୍ସ ସୋ’ରୁମ୍‌)। ଏଥିରେ ଏଲ୍‌ଇଡି ହେଡ୍‌-ଟେଲ୍‌-ଫଗ୍‌ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍‌, ହେଡ୍‌ସ ଅପ୍‌ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ, ୩୬୦ଂ ସରାଉଣ୍ଡ ଭିୟୁ କ୍ୟାମେରା, ଅଟୋ ଫୋଲ୍‌ଡିଂ ମିରର୍‌, ୧୦.୨ ଇଞ୍ଚ ଇନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର୍‌, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ‌ନିକ୍‌ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍‌, ସୋଲାର୍‌ କ‌ଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌ ଗ୍ଲାସ୍‌, ରେନ୍‌ ବ୍ରେକ୍‌ ସପୋର୍ଟ, ୮ଟି ଏୟାର୍‌ବ୍ୟାଗ୍‌, ସେନ୍‌ସର୍‌ ସହ ରିଭର୍ସ ପାର୍କିଂ କ୍ୟାମେରା, ୪x୪ କ୍ବାଡ୍ରା-ଟ୍ରାକ୍‌ ସିଷ୍ଟମ୍‌, ଡ୍ରାଇଭର୍‌ ଆସିଷ୍ଟ ପରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ଚାଳିତ ଏବଂ ଏହାର ତେଲ ଟାଙ୍କି ଧାରଣ କ୍ଷମତା ୮୭ ଲିଟର୍‌। ଏହାର ଓଜନ ହେଉଛି ୨୦୯୭ କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌। ଏହା ବ୍ରାଇଟ୍‌ ହ୍ବାଇଟ୍‌, ଡାଇମଣ୍ଡ୍ ବ୍ଲାକ୍‌ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍‌, ରକି ମାଉଣ୍ଟେନ୍‌, ଭେଲ୍‌ଭେଟ୍‌ ରେଡ୍‌ ପରି ଚାରିଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ।