ଜିପ୍‌ ମେରିଡିଆନ୍‌ର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ୨୩.୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହାର ୯ଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍‌-ପେନ୍‌ ପାନୋରାମିକ୍‌ ସନ୍‌ରୁଫ୍‌, ଡୁଆଲ୍‌-ଜୋନ୍‌ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ କ୍ଲାଇମେଟ୍‌ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌, ବ୍ଲାକ୍‌ ସିଟ୍‌ ୱିଥ୍‌ ରେଡ୍‌ ‌ଷ୍ଟିଚିଂ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍‌ ଟ୍ରାଏଲ୍‌ ଏଡିସନ୍‌ ବ୍ୟାଜ୍‌, ୩୬୦ ଡିଗ୍ରି ଭିୟୁ କ୍ୟାମେରା, ୬ଟି ଏୟାର୍‌ ବ୍ୟାଗ୍‌, ରିଲାଏବଲ୍‌ ଆଡ୍‌ଭେଞ୍ଚର୍‌ ଗାଇଡ୍‌, ସ୍ମାର୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସୁଟ୍‌, ୯-ସ୍ପିକର୍‌ ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ଆଲ୍‌ପାଇନ୍‌ ସିଷ୍ଟମ୍‌, ପାୱାର୍‌ ଟେଲ୍‌ଗେଟ୍‌ ୱିଥ୍‌ ମେମୋରି, ଅଲ୍‌-ରାଉଣ୍ଡ୍‌ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ୮୨୪ ଲିଟର୍‌ ବୁଟ୍‌ ସ୍ପେସ୍‌ ପରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି।

ଏଥିରେ ୯-ସ୍ପିଡ୍‌ ଏଟି, ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ଡି ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍‌, ଅଲ୍‌-ସିଜନ୍‌ ଟାୟାର୍‌, ୪x୪ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଗିୟର୍‌ ସିଫ୍‌ଟ, ୩ଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଡ୍‌ (ଅଟୋ, ମଡ୍‌/ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ ଓ ସ୍ନୋ) ପରି ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହାର ୨.୦ ଲିଟର୍‌ ମଲ୍‌ଟିଜେଟ୍‌ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ ଡିଜେଲ୍‌ ଚାଳିତ। ଏହା ଟେକ୍ନୋ ମେଟାଲିକ୍‌ ଗ୍ରିନ୍‌, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍‌, ପର୍ଲ ହ୍ବାଇଟ୍‌, ଗ୍ରିଜିଓ ମ୍ୟାଗ୍‌ନେସିଓ ପରି ଚାରିଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି କମ୍ପାନି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

