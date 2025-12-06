ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରୁ ଅତିଚାରରେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ମାସ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ବକ୍ରଗତିରେ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ସଂଧ୍ୟା ୦୫:୨୫:୧୯ରେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଛଅମାସ ପରେ ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ପହିଲାରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନକୁ ଛାଡ଼ି କର୍କଟରାଶିକୁ ଯିବେ।
କେଉଁ ରାଶିଙ୍କର ଶୁଭ କାହାର ଅଶୁଭ ?
ବୃହସ୍ପତି ସାଧାରଣତଃ ୨ୟ, ୫ମ, ୭ମ, ୯ମ ଓ ୧୧ଶରେ ଶୁଭଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି-
‘‘ଜୀବେ ଦ୍ବିତୀୟେ ଧନଧାନ୍ୟଭୋଗୀ ସୁତାର୍ଥଲାଭୋ ନବପଞ୍ଚକେଷୁ।
ଯାମିତ୍ର ସଂସ୍ଥେ ବିପୁଳା ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚୈକାଦଶେ ସର୍ବ ପଳଂ ଦଦାତି।।’’
ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତି ୨ୟରେ ଧନଧାନ୍ୟଭୋଗୀ, ୫ମ ଓ ୯ମରେ ସୁତ ଓ ଅର୍ଥଲାଭ, ୭ମରେ ବିପୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଦାନ ଓ ୧୧ରେ ସମସ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେହି ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମ ରାଶି, ୩ୟ, ୪ର୍ଥ, ୬ଷ୍ଠ, ୮ମ, ୧୦ମ ଓ ୧୨ଶରେ ଅଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଗୋଚର ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି-
‘‘ଜନ୍ମରାଶୌ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟେ ରାମୋ ରାଜା ବନଂ ଗତଃ,
ତୃତୀୟେ ଚ ବଳିର୍ବଦ୍ଧୋ ଚତୁର୍ଥେ ବିଂଶଲୋଚନଃ।
ଦ୍ବାଦଶେ ସଗରୋ ରାଜା ଦଶମେ ମଧୁକୈଟଭୌ,
ଅଷ୍ଟମେ କୁରୁରାଜା ଚ ଷଷ୍ଠେ କର୍ଣ୍ଣୋ ନିପାତିତଃ।।’’
ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମରାଶିରେ ରହିଲେ ଭୟ, ଦ୍ବିତୀୟରେ ରହିଲେ ଧନଧାନ୍ୟ ଲାଭ, ତୃତୀୟରେ ରହିଲେ ଶରୀରପୀଡ଼ା, ଚତୁର୍ଥରେ ଧନହାନି, ଅପ୍ରିୟତା, ପଞ୍ଚମରେ ସନ୍ତାନସୁଖ ଓ ଧନସମ୍ପଦ ଲାଭ, ଷଷ୍ଠରେ ରୋଗ ଓ ଶତ୍ରୁବୃଦ୍ଧି, ସପ୍ତମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନଲାଭ, ଅଷ୍ଟମରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ପଦନାଶ, ନବମରେ ଧନଲାଭ, ଦଶମରେ ପ୍ରଣୟଭଙ୍ଗ, ପ୍ରୀତିନାଶ, ଏକାଦଶରେ ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ବାଦଶରେ ରହିଲେ ବ୍ୟୟବୃଦ୍ଧି ଓ ଶରୀରକ୍ଳେଶ ଘଟିଥାଏ।
ଅଶୁଭ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ସୁନା, ହଳଦିଆ ଲୁଗା, ଘିଅ ଆଦି ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିସହ ସଦ୍ଗୁରୁପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ନାମ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ‘‘ଓଁ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ’’ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି କ’ଣ ଫଳ ଦେବେ, ତା’ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ମେଷ: ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ୩ୟ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଏହି ଅବଧି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବାକୁ ଲାଗେ l ଆପଣ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଆର୍ଥିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ କାରବାରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇ ପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଫଳମନୋରଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି l ଭାଇଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ୯ମ ଘରକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବୃଷ: ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ଘର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି, ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସାମଗ୍ରିକ ସୁଖ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ କୁଆଁକୁଆଁ ଡାକ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ୧୨ଶ ଘରେ ଏକ ଗ୍ରହ ଅଛି, ତେବେ ବୃହସ୍ପତିର ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଏହି ଲାଭରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମିଥୁନ: ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରାଶିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି- ଜନ୍ମରାଶୌ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟେ ରାମୋ ରାଜା ବନଂ ଗତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିରେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ସମୟ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ୧୨ଶ ଘର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳନ ପ୍ରାୟତଃ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବସ୍ତୁଗତ ସ୍ଥିରତା ହ୍ରାସକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବିଶେଷକରି ପଶୁସମ୍ପଦ କିମ୍ବା କୃଷି ପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କିମ୍ବା ଦୂରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ। କେତେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବାହ୍ୟ ଆହ୍ବାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ - ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ପଦବୀ ବିପଦରେ ପଡିପାରେ। ସଂଯମ ଓ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଅଭ୍ୟାସ ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରାଶିଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ୧୧ଶ ଭାବ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଚଳନ। ୧୧ଶ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ବୃତ୍ତିଗତ ସଫଳତା, ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ଭୌତିକ ଲାଭକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ପଦୋନ୍ନତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିପାରେ। ସାମାଜିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, ଯେପରିକି ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଉଭୟ ଶରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ମନରେ ଥିଲେ ତାହା ସାକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ୧୦ମ ଘର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଅସନ୍ତୋଷ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ଆଣିପାରେ। ୧୦ମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ପ୍ରେରଣାର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ l ଅପୂରଣୀୟ ଆଶା ନିରାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ନଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଅନୁଚିତ। ନିଜ ଜାଗାରେ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ୯ମ ଘର ଦେଇ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିମ୍ବା ଦାର୍ଶନିକ ଆଗ୍ରହର ଗଭୀରତା ଆଶା କରିପାରନ୍ତି l ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଲେଖକ, ପ୍ରକାଶକ, ଗବେଷକ ଓ ଏକାଡେମି କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା କିମ୍ୱା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ୮ମ ଘର ଦେଇ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟ। ୮ମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଓ ମାନସିକ ଚାପର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କିମ୍ବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବଢାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆରାମ ବୋଲି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନ ଜୁଟିପାରେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରୀ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚର ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ନ ହେବା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତଥାପି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମ-ସଚେତନତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ୭ମ ଘର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯାମିତ୍ରସଂସ୍ଥେ ବିପୁଳା ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ୭ମ ଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ସଫଳତା ଓ ସକରାତ୍ମକ ବିକାଶ ଆଣିଥାଏ l ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି l ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଭୋଗ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ l ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଆପଣ ସହକର୍ମୀ ଓ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ l ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ଏହା ଆନନ୍ଦ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତମ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାର ସମୟ।
ମକର: ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶେଷକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଋଣ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଋଣ ନେବା କିମ୍ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ପରିଶୋଧ ଏକ ବୋଝ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ। ଏହି ଚଳନ ସମୟରେ ଚୋରି, ପ୍ରତାରଣା କିମ୍ବା ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଓ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ଚଳିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ସମୃଦ୍ଧି, ଆନନ୍ଦ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ - ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ପରି ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ ବଜାରରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଭରେ ରହିବେ। ଘରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୁଭ କାମ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ବିବାହ। ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଗେଇବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଶେଷରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିପାରିବେ l ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ଏହା ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସୁଖ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଏକ ସମୟ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରାଶିଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ୪ର୍ଥ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡିତ ନ ହେବା ଉଚିତ। ବିଶେଷକରି ଜମି କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସହ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଚାପକୁ ବଢାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗାଡି ଚଳାଇବା କିମ୍ବା କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।