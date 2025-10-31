ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲମିଡିଆରେ ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏକ ଖଟିଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ପରିବାରଲୋକ ଟେକିଟେକି ସ୍କୁଲ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଭିଡିଓରେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିକାଖନ୍ଦି କହୁଛି, ‘ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ନାହିଁ!’ ପରିବାରଲୋକ ଛୁଆଟିକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକଥର ବୁଝାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା। ତାର ଏକାଜିଦ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟିଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା।
ଖଟିଆ ସହ ଛୁଆକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଲେ ପରିବାରଲୋକ
सांप चारपाई के कैसे लिपट जाता है, वैसे ही यह बालक।— Arvind Sharma (@sarviind) October 29, 2025
स्कूल नहीं जाने की जिद्द। परिवार के लोग भी होशियार निकले, चारपाई के साथ ही स्कूल उठा लाए। जिद्द में इस बालक ने सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए होंगे।
आप लोगों ने भी स्कूल नहीं जाने के लिए इतनी जिद्द की है, कमेंट में बताओ? pic.twitter.com/GygZfH4VIM
ଛୁଆଟିର ପରିବାରଲୋକ ଲୋକ କିଛି ଉପାୟ ନପାଇ ଶେଷରେ ଉକ୍ତ ଖଟିଆ ସହ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
କେହିକେହି ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ନିଜର ପିଲାଦିନକଥା, ସ୍କୁଲ ଜୀବନ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
