ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁର ନୀଳଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଏକ ଚିତାବାଘ ପଶି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ବୁଲୁଥିବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚିତାବାଘ ସିଧା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଚିତାବାଘଟି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ କୋଠରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରିରେ ବସି କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟେବଳ ଚିତାବାଘକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲେ।

A Leopard decided to inspect the Naduvattam Police Station in Nilgiris. Hats off to the police person on duty who calmly closed the door and called forest officials. No one was hurt. Leopard went back safely to the forest #wildlife #TNForest pic.twitter.com/WEtXgW36kI