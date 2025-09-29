ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏବେ ସବୁଠି ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ । ମାଆ ମନସ୍କ ପୃଥିବୀ, ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ ଓ ଆପଣାପଣରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର କେଉଁ ଆତ୍ମିୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଦୁର୍ଗା ମାଆ ମଣ୍ଡପରେ, ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ମାଆ ଭବାନୀ, ମାଆ ଜଗଦମ୍ବେ ଆମକୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି… କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସେ କାହାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି… ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ବି ଜଣେ ନାରୀ- ତେଣୁ ଜଗତଜନନୀ , ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମାଆ ଦୁର୍ଗା ନାରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବର ପ୍ରତୀକ ସାଜି ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ।

ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚକ ସ୍ବାମୀ ସୁଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ କନକ ନ୍ୟୁଜର ଶାରଦୀୟ ସାକ୍ଷାତକାର ଅବସରରେ ନିଜର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ମାଆ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଥା ବଖାଣିଛନ୍ତି । ସ୍ବାମୀ ଜୀଙ୍କ କହିବା କଥା- ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାତୃପୂଜନର ପରମ୍ପରା ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ରହିଆସିଛି । ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାଆଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛି । ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଘରେ ଦେବତା ରୁହନ୍ତି ବୋଲି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ନାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରାଯାଏ, ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ସେଠି ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବେ ଏ ଦୁନିଆ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ । ଯେଉଁ ପୂଜା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ କି- ନାରୀମାନେ ଅବଳା ନୁହଁନ୍ତି, ନାରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳା ନୁହଁନ୍ତି, ନାରୀମାନେ ଅସହାୟ ନୁହଁନ୍ତି କି ନାରୀମାନେ ବୁଦ୍ଧିହୀନା ବି ନୁହଁନ୍ତି । 

ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ଏବଂ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଉପରେ ସମର୍ପଣର ବିଜୟ ହିଁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଶିଖାଏ । ସମଗ୍ର ଦେବତାମାନେ ଯାହା କରିପାରିଲେନି ତାହା ଏକା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା କରିଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ମହିକୁ ମହିଷାସୁର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ । ଅର୍ଥାତ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମକୁ ମନେପକାଇଦିଏ । 

ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମହିଷାସୁର ଭୁଲ କାମ କଲା ବୋଲି ତାର ନିପାତ ହେଲା, ଜଣେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅପମାନ ପାଇଁ ପୂରା କୌରବ କୂଳ ନାଶ ହେଲା, ସୀତାଙ୍କ ଅପମାନ ପାଇଁ ରାବଣର ବଂଶ ବିନାଶ ହେଲା । ତେଣୁ ଯୁଗେଯୁଗେ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛି ତାର ବିନାଶ ହୋଇଛି ହେଲେ ବିଡମ୍ବନା ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବି ଦାନବୀୟ ଓ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ରହିଛନ୍ତି । 

ବିନା ମହିଳାରେ ସଂସାରରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ । ଆମକୁ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ଭଉଣୀଟେ ଦରକାର। ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ମାଆଟେ ଦରକାର । ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରର ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରି ମାତୃ ସମାଜ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଭାବନା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବନା ଏବଂ ପୂଜାର ଭାବନା ରହୁ ବୋଲି ସ୍ବାମୀଜୀ କହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ, ତ୍ରିଶୂଳ, ଖଡ୍ଗ ଥାଏ ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ନାରୀ ଫୁଲ ପରି ସ୍ନେହ କରିପାରେ, ଶଙ୍ଖନାଦ ପରି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରେ, ସବୁର ଶୁଭ ସାଜେ ଆଉ ପାପୀର, ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ବି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ବି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି… 