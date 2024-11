ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମେମ୍‌ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କେତେକ ମେମ୍‌ରେ ଏମଭିଏ ନେତା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶିଶୁ କାହାଣୀକାର ଅବିନାଶ ଆରୋରା ଭାବରେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି।

Advertisment

ମହାୟୁତି ପୁଣି ଥରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମେମ୍‌ଗୁଡିକ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନେଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

ନିମ୍ନ ମେମ୍‌ଗୁଡିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି:



୧-ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ବିଦାୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏମଭିଏ ନେତା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ବିଦାୟ ତାରକ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି

I can’t stop myself from posting this now



Bye Bye Uddhav 🤣🤣🤣😭👇🔥#ElectionResults pic.twitter.com/n5LkFaBn10 — Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) November 23, 2024

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କୁର୍ସ୍କରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ରୁଷିଆ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଦଖଲ କଲା

୨-ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଯଶ ରାଠି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି

Big thanks to Rahul Gandhi



From all the Karyakartas of MahaYuti #ElectionResults pic.twitter.com/fD3SDJ9yC8 — Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) November 23, 2024

୩-ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଉପରେ ମେମ୍

୪- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି

୫- ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ

Condition of Rahul Gandhi and Sanjay Raut right now 😹#Mahayuti #ElectionResults pic.twitter.com/Kn2Cbn7fRw — Miss Roy 👑 (@FuriousSunanda) November 23, 2024

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 'କୁଲି ନମ୍ବର ୱାନ' ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ: ଝରକା ବାଟେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ବସାଇଛନ୍ତି

ବିଭିନ୍ନ ୟୁଜର ଏସବୁ ମେମ୍‌କୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେହିକେହି ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ୟୁଜର କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।