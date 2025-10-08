ନାଗଚ଼ମ୍ପା ଫୁଲଗଛ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତି। ଏହି ଗଛଟି ଏହାର ସୁନ୍ଦର, ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଓ ଅନନ୍ୟ ଫଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବହୁତ ମିଠା। ଏହାର ମଝିରେ ଥିବା ପରାଗକେଶର ସାପର ଫଣା ଓ ତଳେ ଥିବା ଶ୍ବେତମାଦକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ।
ଏହି ଗଛର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବଡ଼, କାଠୁଆ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ୨୫ ସେ.ମି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଆକୃତି ତୋପ ଗୋଲା ପରି।
ନାଗଚ଼ମ୍ପା ଫଳଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରୁ ବାହାରି ଥାଏ । ଫଳ ପରିପକ୍ବ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।
ଅଧିକନ୍ତୁ, ନାଗଚ଼ମ୍ପା ଗଛ ଏକ ଜୈବ-ସ୍ବଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର ପରିସଂସ୍ଥାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ।
ଏହି ଗଛ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଏହି ବୃକ୍ଷ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଓ ବାସ୍ନା ଫୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ।
ଏହି ଗଛର ଫୁଲକୁ ଭାରତରେ ଏହାର ଆକୃତି ଯୋଗୁଁ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନନ୍ତି ।
ଫଟୋ ଓ ଲେଖିକା: ପଲ୍ଲବୀ ମହାପାତ୍ର