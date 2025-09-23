ଆଶ୍ୱିନର ଶରତ ସକାଳରେ ଧରଣୀ ହୋଇଛି ପୁଲକିତ । ଗୃହଠାରୁ ଦେବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ଆଗମନର ପଦଧ୍ୱନି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରାଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନବରାତ୍ର ବା ନବଦିନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପୂଜା । ନବରାତ୍ରର ନଦଦିନରେ ମା’ଙ୍କର ନଅଟି ସ୍ୱରୂପର ଆରାଧନା କରାଯାଏ । ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ମାତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ।
ନବରାତ୍ରରଦ୍ୱିତୀୟଦିନରେଭଗବତୀଙ୍କରବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀସରୂପରଆରାଧନାକରାଯାଏ।ମା'ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଶୁଭ୍ରବସ୍ତ୍ରପରିହିତା,ଦୁଇହସ୍ତରେକମଣ୍ଡଳୁଓଜପମାଳାଓପଦ୍ମଧରିଥାନ୍ତି।ସେପରମସନ୍ୟାସିନୀ।ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଦେବୀଭାଗବତଅନୁସାରେଗିରିରାଜକୁମାରୀପାର୍ବତୀଦେବର୍ଷିନାରଦଙ୍କପରାମର୍ଶରେଭଗବାନଶଙ୍କରଙ୍କୁପତିରୂପେପାଇବାପାଇଁଘଞ୍ଚଜଙ୍ଗଲରେକଠୋରତପଆରମ୍ଭକରନ୍ତି।ପ୍ରଥମସେହଜାରବର୍ଷସେଫଳମୂଳଖାଇତପସ୍ୟାକରନ୍ତି।ପରବର୍ତ୍ତିହଜାରବର୍ଷକେବଳଶାଗଗ୍ରହଣକରିଓତାପରେଆଉତିନିହଜାରବର୍ଷକେବଳଶୁଖିିଲାବିଲ୍ୱପତ୍ରଖାଇଜଙ୍ଗଲରକଠୋରଖରା,ବର୍ଷାଓଶୀତରେତପସ୍ୟାକରନ୍ତି।କିନ୍ତୁତଥାପିମହାଦେବଙ୍କଦର୍ଶନନମିଳନ୍ତେସେପରବର୍ତ୍ତିକେତେହଜାରବର୍ଷପତ୍ରଭୋଜନମଧ୍ୟତ୍ୟାଗକରିକଠୋରତପସ୍ୟାରେରତହେଲେ।ପତ୍ରତ୍ୟାଗକରିଥିବାରୁଅପର୍ଣ୍ଣାନାମବହନକଲେ।ଏହିପରିଅନେକସହସ୍ରବର୍ଷରତଠୋରତପପରେସ୍ୱୟଂମହାଦେବପ୍ରକଟହୋଇତାଙ୍କରମନୋକାମନାପୂର୍ଣ୍ଣକରିଥିଲେ।
ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କପୂଜାକଲେସାଧକଦୂରାରୋଗବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତହେବାସହଆଜୀବନଶୁସ୍ଥଜୀବନଯାପନକରିଥାଏ।
ଧ୍ୟାନ-
ଦଧାନାକରପଦ୍ମାଭ୍ୟାମକ୍ଷମାଳାକମଣ୍ଡଳୁ।
ଦେବୀପ୍ରସୀଦତୁମୟୀବ୍ରହ୍ମଚାରିଣ୍ୟନୁତ୍ତମା।।