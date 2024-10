ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରକୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ମାରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କି, ‘ଚେତାବନୀ! ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋମାନ୍ସ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏସବୁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।’



ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚାଳକଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା କ୍ୟାବରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବାର୍ତ୍ତା। ’

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ କ୍ୟାବ ଚାଳକ ସିଟ ପଛରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲେଖାଥିଲା, ‘ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଲିକ।’

Cab driver puts up 6 rules for passengers, says

'Don't call me bhaiya' 😮😁😂



Some of the guidelines read- 'You are not the owner of cab',

'You are not the owner of cab', 'Put your attitude in your pocket', 😂 "Calling them uncle from now on."#cabdriver #ViralNews pic.twitter.com/jUy9LgLAP4