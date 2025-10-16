ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିମାନ ନା ବସ୍… ମଝି ଆକାଶରେ ବିମାନରେ ଶୁଭିଲା ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରର ଡାକ । ଯାତ୍ରୀ ସାଜିଲେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଉ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଡାକିଲେ- ‘ବ୍ରହ୍ମପୁର… ଛତରପୁର… ହୁମା, ଗଞ୍ଜାମ… ବେଗି ଆସ ବେଗି ଆସ… ଇଆଡେ ଇଆଡେ… ଚାଏ ଚାଏ… ପିଆଜି ପକୁଡି…’
Follow @LogicalIndians— The Logical Indian (@LogicalIndians) October 14, 2025
An Odia passenger spⱥrked a debate on civic behaviour after mimicking a bus conductor mid-flight, calling out “Ticket check!” on a Delhi-bound flight. While many co-passengers found it amusing, others criticɨsed the act as inapprøpriate for an… pic.twitter.com/kVWMsDZOk7
ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଓଡିଆ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡି ସୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମିମିକ୍ରି କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି- ରହ ରହ.. ତାପରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଅନର୍ଗଳ କହିଚାଲିଛନ୍ତି । ତେବେ ବିମାନକୁ ବସ ଭାବି ଫ୍ଲାଇଟରେ ଓଡିଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମଜାଳିଆ ଅନ୍ଦାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସମାଲୋଚନା କରି ଏଭଳି ନକରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଓଡିଆଙ୍କୁ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ପଛାଇବେନି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମାନସିକତାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡିଶାର ଲୋକେ ବାହାରେ ନିନ୍ଦିତ ।
ତେବେ ଭିଡିଓଟି କେବେ ସୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା କେବେ ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁନି ତଥାପି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମେତ ସାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
