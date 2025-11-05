କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର
ଓଡ଼ିଶା ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛି - ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଗୌରବର ଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୁଗରେ ଉପନୀତ। ୫୭୫ ଉପକୂଳ, ନୂତନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପାଳିତ ଏହି ପବିତ୍ର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ରୀତି କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ ସାଧବମାନଙ୍କ ସାହସ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ ବାଲି, ଜାଭା ଏବଂ ସୁମାତ୍ରା ଭଳି ଦୂର ଦେଶକୁ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସାଧବମାନେ କେବଳ ଦକ୍ଷ ନଥିଲେ ବରଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦକ୍ଷତାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ତତ୍କାଳୀନ କଳିଙ୍ଗ ସାଗରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରୁଥିଲେ। ଫେରିବା ପରେ, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ସମୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମରାମତି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିଚୟର ପୁନଃନିର୍ମାଣ। ଏହା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଜଡିତ। ଆଜି, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ଲହରୀ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଐତିହ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଓଡ଼ିଶାର ୫୭୫ କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ଡିପ୍-ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପୋତାଶ୍ରୟ ଏବଂ ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଧାମରା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଭଳି ଆଗାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଉଭୟକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ଏହି ବିକାଶଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦର-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିଳ୍ପାୟନ, ଉପକୂଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଆଧୁନିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂରକ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମନ୍ବିତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫, ସାମୁଦ୍ରିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏହି ନୂତନ ଲହରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। "ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଯାତ୍ରା" ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପାଭିଲିୟନ - ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ରାଜ୍ୟର କାଳଜୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି। ପାଭିଲିୟନ ଓଡ଼ିଶାର ବିକଶିତ ବନ୍ଦର ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିକାଶର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା। ବନ୍ଦର-କେନ୍ଦ୍ରିତ ବିକାଶ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷାପ୍ରବଣ ନୁହେଁ - ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିବେଶ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ।
ତଥାପି, ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେବଳ ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଏହା ବିଦ୍ୟମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପାଳନ କରି ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ବିଷୟରେ - ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦର, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ବିକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶ ସେହି ସମାନ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଥରେ କଳିଙ୍ଗର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା: ସୁଗମ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ବିଶ୍ୱାସ-ଆଧାରିତ ଶାସନ, ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାହସ। ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସମନ୍ୱିତ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ସହିତ, ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତି କଳ୍ପନା କରେ - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତି ଶକ୍ତି ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜପଥ, ରେଳପଥ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା, ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସହିତ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ଜାହାଜ ମରାମତି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପାଦାନ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧ୍ୟାନ ଉଚ୍ଚ-ମୂଲ୍ୟ, କୁଶଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଏକ ରଣନୈତିକ ଦିଗକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ।
ରାଜ୍ୟ ସିପ୍ୟାର୍ଡ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଧାରକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଜାହାଜ ଡିଜାଇନ୍, ମରାମତି ସୁବିଧା ଏବଂ ବନ୍ଦର-ସହାୟକ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ପଷ୍ଟ: ଏକ କାର୍ଗୋ-ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଉପକୂଳରୁ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ନବସୃଜନ ହବ୍ରେ ବିକଶିତ ହେବା ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଚାଳିତ କରେ।
ମାନବୀୟ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେପରି ସାଧବମାନେ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଆଧୁନିକ ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟବଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଦକ୍ଷତା ମିଶନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ - ୱେଲ୍ଡର, ସାମୁଦ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ନୌସେନା ସ୍ଥପତି ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା - ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡକ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଏଡକ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ। ବନ୍ଦର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତ ମାଛ ଧରିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପରିମଳ ଓ ଗୃହନିର୍ମାଣ ସହିତ ଉପକୂଳିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବା ଉଚିତ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶ କେବଳ ମାଲବାହୀ ରୂପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ଏହାର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ସହିତ, ଏହା ହେନ୍ତାଳବଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁବିଧା, ତେଲ-କ୍ଷତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସବୁଜ-ବନ୍ଦର ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ କରୁଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦର, ସିପ୍ୟାର୍ଡ଼, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କୂଟନୀତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ଏହାର ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ନିବେଶକ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି।
ବାଲିଯାତ୍ରାର ପ୍ରଦୀପଠାରୁ ଆଧୁନିକ ସିପ୍ୟାର୍ଡ଼ର ଆଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ କାହାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ନାବିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ପ୍ରଗତିର ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି- ଐତିହ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ନବସୃଜନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏବଂ ସମନ୍ବିତ ସମୃଦ୍ଧିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିୟମାବଳୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପାଳନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ - ଏହାର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ। ଏହା ରାଜ୍ୟକୁ କେବଳ ପୂର୍ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବେଶପଥ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ବିକାଶରେ ଏକ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ,
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗଠନ (ଜାତିସଂଘ)