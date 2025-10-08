ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ନିୟାମକ ଟାଇପ୍-୨ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ‘ଓଜେମ୍ପିକ୍’(ସେମାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍) ଔଷଧକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡେନ୍ମାର୍କର ଔଷଧ କମ୍ପାନି ନୋଭୋ ନୋର୍ଡିସ୍କ ଭାରତରେ ଓଜେମ୍ପିକ୍ର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏହି ବୈପ୍ଳବିକ ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟାଇପ୍-୨ ମଧୁମେହ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନିଆଯାଉଥିବା ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଯୋଗ୍ୟ ଔଷଧ ପ୍ରାକୃତିକ ହରମୋନ ‘ଜିଏଲ୍ପି-୧’ ପରି କାମ କରେ, ଯାହା ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଧିକ ହେଲେ ଅଧିକ ଇନସୁଲିନ୍ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ କ୍ଷରଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଲାଗି ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଲିବ୍ରିଟି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଜେମ୍ପିକ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଟେସ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଓଜେମ୍ପିକ୍ର ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରା ୱେଗୋଭିକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଏମି ସ୍କୁମର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗାୟିକା ଲିଜୋ ମଧ୍ୟ ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ବୀକାର କରନ୍ତି।
ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଔଷଧ ଭାବରେ ଓଜେମ୍ପିକ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ତାହା ବିପଦମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ରୋଗୀମାନେ ଏହି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାନ୍ତି ଓ ପାକସ୍ଥଳୀ ସମସ୍ୟା ଭୋଗନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ସମୟରେ ପୁଷ୍ଟି ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ହ୍ରାସ ଘଟାଉଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୂପେ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ସମସ୍ୟା, ପିତ୍ତକୋଷ ଜଟିଳତା, ବୃକ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ସମେତ କର୍କଟ ଆଶଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମାସକର ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧୭,୩୪୫ ଟଙ୍କାରୁ ୨୬,୦୧୫ ଟଙ୍କା ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଟାଇପ୍-୨ ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଦ୍ବାରା କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ଅଧିକ ଭଲଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ହୃଦ୍ଘାତ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।