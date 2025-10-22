‘କ୍ବାଡ୍ରୋବିକ୍ସ’ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାୟାମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲୋକମାନେ ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ ପରି ଘୂରି ବୁଲିବା, ଡେଇଁବା ଏବଂ ଦୌଡୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ଓ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଠରି ଯାଏ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଉତ୍ସାହୀମାନେ ଏହି ଅଭିନବ ଶୈଳୀକୁ ଆଦରୁଛନ୍ତି, ଯହିଁରୁ ଉଭୟ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଲାଭ ମିଳୁଛି।
‘କ୍ବାଡ୍ରପେଡାଲ’ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ‘କ୍ବାଡ୍ରୋବିକ୍ସ’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାରିଟି ଅଙ୍ଗରେ ଗତି କରିବା। ଏଥିରେ ଉଭୟ ହାତ ଓ ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ-ପ୍ରେରିତ ଗତିବିଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବେଲଜିୟମ୍ର ଜଣେ ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିପାଦରେ ଚାଲିବା ଭଳି ଉଦ୍ୟମର ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ମନେ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ମାଂସପେଶୀ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଶରୀର ବ୍ୟାୟାମ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ‘କ୍ବାଡ୍ରୋବିକ୍ସ’ର ମୌଳିକ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ‘ବିଅର କ୍ରଲ୍’, ଯାହା କାନ୍ଧକୁ ଶକ୍ତ କରେ।
‘କ୍ବାଡ୍ରୋବିକ୍ସ’ ଦେଖିବାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଲେ ବି ଏହା ହେଉଛି ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ମାଂସପେଶୀ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଶରୀର ବ୍ୟାୟାମ
ସେହିପରି ‘କ୍ୟାଟ୍ ଲିପ୍’ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଡେଇଁବାର ଏକ ବ୍ୟାୟାମ। ଏଥି ସହିତ ହୃଦ୍ରୋଗ ସହନଶୀଳତା ପାଇଁ ‘ଚିତା ସ୍ପିରିଟ୍’ ନାମରେ ରହିଛି ଦ୍ରୁତ ଚାରି-ଅଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ ଏବଂ ପଛଭାଗ ଓ ନିତମ୍ବକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ‘କ୍ରାବ୍ଵାକ୍’। ମଣିଷକୁ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଗତିକୁ ଫେରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଏହି ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ କୌଣସି ଜିମ୍ ଉପକରଣ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦୁଇ ହାତ ତଥା ଦୁଇ ପାଦକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆବଶ୍ୟକ।
ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା କଳ୍ପନାତୀତ ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟଟି ହେଲା ଫିଟ୍ନେସ୍ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅନେକ ଲୋକ ଜିମ୍ ରୁଟିନ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାଧୀନ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଗତି ସଂପନ୍ନ ‘ପ୍ରାକୃତିକ ଫିଟ୍ନେସ୍’କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଜିମ୍ ସଦସ୍ୟତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନଥିବା ଏହି ‘କ୍ବାଡ୍ରୋବିକ୍ସ’କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଫିଟ୍ନେସ୍ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ୍ବାଡ୍ରୋବିକ୍ସ କଲେ ମାତ୍ର ୧୫ ମିନିଟରେ ୨୦୦ରୁ ୩୦୦ କ୍ୟାଲୋରି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ୍ରେ ଆଣ୍ଠୁ ଓ କଚଟି ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ। ସନ୍ତୁଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ଘାସ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଟ୍ ଭଳି ନରମ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।