Queen’s University Belfast : କୁଇନ୍ ୟୁନିଭରସିଟି ବେଲଫାଷ୍ଟ ଗୁଜୁରାଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଟେକ୍-ସିଟିର ନୂତନ ଭାରତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ-ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦ଟି ଏକାଡେମିକ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ Scholarship ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାଖା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଡେମିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ନୂତନ ଘୋଷିତ ଏକାଡେମିକ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇପାରିବେ ଓ ଜିଆଇଏଫ୍ଟି ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁେଯାଗ ମିଳିବ। ଏସ୍ଟିଇଏମ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ୨୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗସ୍ତରେ ତିନି ଦିନିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁଇନ୍ ୟୁନିଭରସିଟିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ।
ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସର ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ଏମ୍ ସତୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନାତକୋତ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଅଭିନବ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସ୍ଥିରତା, ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମେତ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ସମାଧାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଜ୍ଜିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
ଏକାଡେମିକ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଛି।