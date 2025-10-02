ଭାରତ ବିବିଧତାର ଦେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କଥା ଆସିଲେ, ସମାନ ପର୍ବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦଶହରାକୁ ବିଜୟାଦଶମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ।
ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସହିତ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଏ। ତଥାପି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ରାବଣଙ୍କୁ ଏକ ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ଦେଶର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣଙ୍କୁ ପୋଡ଼ା ନଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ବିଜୟାଦଶମୀକୁ ଶୋକ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିସରାଖ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗରର ବିସରାଖ ଗ୍ରାମକୁ ରାବଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦଶହରାରେ, ରାବଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମନ୍ଦସୌର
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମନ୍ଦସୌରରେ ଦଶହରାରେ ରାବଣକୁ ପୋଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଦଶପୁର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ମନ୍ଦସୌରକୁ ରାବଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମନ୍ଦସୌରରେ ରାବଣଙ୍କୁ ଜାମାତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ରାବଣଙ୍କୁ ଜାଳିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଜାମାତା ମନେ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗଡ଼ା
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ରାବଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ବିଜୟାଦଶମୀ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀ
ମହାକାଳ ନଗରୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ, ରାବଣଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦଶହରାରେ ରାବଣଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡଚିରୋଲି
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମରାବତୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗଡଚିରୋଲିରେ, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରାବଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି । ଏଠାରେ, ରାବଣଙ୍କୁ ପରିବାରର ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଦଶହରାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣକୁ ପୋଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବୈଜନାଥରେ ମଧ୍ୟ ରାବଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ।
ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ରାବଣ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମହାକାଳ ନଗରୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ, ରାବଣଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦଶହରାରେ ଉପବାସ ଏବଂ ଯଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।