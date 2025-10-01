ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାଲାଭ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରିବା ଦ୍ବାରା ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ଜରୁରୀ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସାଧନା ପଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବାଧାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଏହା ପାଠ କଲେ ବିଶେଷ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ ପରେ ଅପରାଧ କ୍ଷମାପଣା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
|| ଦେବୀ ଅପରାଧ କ୍ଷମାପଣା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ||
ନ ମନ୍ତ୍ର ନୋ ଯନ୍ତ୍ର ତଦପି ଚ ନ ଜାନେ ସ୍ତୁତିମହୋ
ନ ଚାହ୍ଵାନଂ ଧ୍ୟାନଂ ତଦପି ଚ ନ ଜାନେ ସ୍ତୁତିକଥାଃ |
ନ ଜାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ତେ ତଦପି ଚ ନ ଜାନେ ବିଲପନଂ
ପରଂ ଜାନେ ମାତସ୍ତ୍ଵଦନୁସରଣଂ କ୍ଲେଶହରଣମ୍ || ୧ ||
ବିଧେରଜ୍ଞାନେନ ଦ୍ରଵିଣଵିରହେଣାଲସତୟା,
ବିଧେୟାଶକ୍ୟତ୍ଵାତ୍ତଵ ଚରଣୟୋର୍ୟା ଚ୍ୟୁତିରଭୂତ୍ |
ତଦେତତ୍ କ୍ଷଂତବ୍ୟଂ ଜନନି ସକଲୋଦ୍ଧାରିଣି ଶିବେ,
କୁପୁତ୍ରୋ ଜାୟେତ କ୍ଵଚିଦପି କୁମାତା ନ ଭବତି || ୨ ||
ପୃଥିଵ୍ୟାଂ ପୁତ୍ରାସ୍ତେ ଜନନି ବହବଃ ସଂତି ସରଲାଃ,
ପରଂ ତେଷାଂ ମଧ୍ୟେ ଵିରଲତରଲୋଽହଂ ତବ ସୁତଃ |
ମଦୀୟୋଽୟଂ ତ୍ୟାଗଃ ସମୁଚିତମିଦଂ ନୋ ତବ ଶିବେ,
କୁପୁତ୍ରୋ ଜାୟେତ କ୍ଵଚିଦପି କୁମାତା ନ ଭବତି || ୩ ||
ଜଗନ୍ମାତର୍ମାତସ୍ତବ ଚରଣସେବା ନ ରଚିତା,
ନ ବା ଦତ୍ତଂ ଦେବୀ ଦ୍ରବିଣମପି ଭୂୟସ୍ତବ ମୟା |
ତଥାପି ତ୍ଵଂ ସ୍ନେହଂ ମୟି ନିରୁପମଂ ୟତ୍ପ୍ରକୁରୁଷେ,
କୁପୁତ୍ରୋ ଜାୟେତ କ୍ଵଚିଦପି କୁମାତା ନ ଭବତି || ୪ ||
ପରିତ୍ୟକ୍ତ୍ଵା ଦେବାନ୍ ବିବିଧବିଧିସେବାକୁଲତୟା,
ମୟା ପଂଚାଶୀତେରଧିକମପନୀତେ ତୁ ବୟସି |
ଇଦାନୀଂ ଚେନ୍ମାତସ୍ତବ ୟଦି କୃପା ନାପି ଭବିତା,
ନିରାଲଂବୋ ଲଂବୋଦରଜନନି କଂ ଯାମି ଶରଣମ୍ || ୫ ||
ଶ୍ଵପାକୋ ଜଲ୍ପାକୋ ଭବତି ମଧୁପାକୋପମଗିରା,
ନିରାତଂକୋ ରଂକୋ ବିହରତି ଚିରଂ କୋଟିକନକୈଃ |
ତବାପର୍ଣେ କର୍ଣେ ବିଶତି ମନୁବର୍ଣେ ଫଲମିଦଂ,
ଜନଃ କୋ ଜାନୀତେ ଜନନି ଜପନୀୟଂ ଜପବିଧୌ || ୬ ||
ଚିତାଭସ୍ମାଲେପୋ ଗରଲମଶନଂ ଦିକ୍ପଟଧରୋ,
ଜଟାଧାରୀ କଂଠେ ଭୁଜଗପତିହାରୀ ପଶୁପତିଃ |
କପାଲୀ ଭୂତେଶୋ ଭଜତି ଜଗଦୀଶୈକପଦବୀଂ,
ଭବାନି ତ୍ଵତ୍ପାଣିଗ୍ରହଣ ପରିପାଟୀଫଲମିଦମ୍ || ୭ ||
ନ ମୋକ୍ଷସ୍ୟାକାଂକ୍ଷା ଭବବିଭବଵାଂଛାଽପି ଚ ନ ମେ,
ନ ବିଜ୍ଞାନାପେକ୍ଷା ଶଶିମୁଖି ସୁଖେଚ୍ଛାଽପି ନ ପୁନଃ |
ଅତସ୍ତ୍ଵାଂ ସଂୟାଚେ ଜନନି ଜନନଂ ୟାତୁ ମମ ବୈ,
ମୃଡାନୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଶିଵ ଶିଵ ଭବାନୀତି ଜପତଃ || ୮ ||
ନାରାଧିତାସି ବିଧିନା ବିବିଧୋପଚାରୈଃ,
କିଂ ରୂକ୍ଷଚିଂତନପରୈର୍ନ କୃତଂ ବଚୋଭିଃ |
ଶ୍ୟାମେ ତ୍ଵମେବ ଯଦି କିଂଚନ ମୟ୍ୟନାଥେ,
ଧତ୍ସେ କୃପାମୁଚିତମଂବ ପରଂ ତବୈବ || ୯ ||
ଆପତ୍ସୁ ମଗ୍ନଃ ସ୍ମରଣଂ ତ୍ଵଦୀୟଂ,
କରୋମି ଦୁର୍ଗେ କରୁଣାର୍ଣବେଶି |
ନୈତଚ୍ଛଠତ୍ଵଂ ମମ ଭାବୟେଥାଃ,
କ୍ଷୁଧାତୃଷାର୍ତା ଜନନୀଂ ସ୍ମରଂତି || ୧୦ ||
ଜଗଦଂବ ବିଚିତ୍ରମତ୍ର କିଂ,
ପରିପୂର୍ଣା କରୁଣାସ୍ତି ଚେନ୍ମୟି |
ଅପରାଧପରଂପରାପରଂ,
ନ ହି ମାତା ସମୁପେକ୍ଷତେ ସୁତମ୍ || ୧୧ ||
ମତ୍ସମଃ ପାତକୀ ନାସ୍ତି ପାପଘ୍ନୀ ତ୍ଵତ୍ସମା ନ ହି |
ଏଵଂ ଜ୍ଞାତ୍ଵା ମହାଦେବୀ ୟଥାୟୋଗ୍ୟଂ ତଥା କୁରୁ || ୧୨ ||
|| ଇତି ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଂକରାଚାର୍ୟ ବିରଚିତଂ ଦେବ୍ୟପରାଧକ୍ଷମାପଣା ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ||