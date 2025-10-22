ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧିର ଗବେଷଣା ପରେ କାନାଡା ଓ ଚୀନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବୃକ୍‌କ ପ୍ରତିରୋପଣରେ ଏକ  ବିଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ‘ସାର୍ବଜନୀନ’ ବୃକ୍‌କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେକୌଣସି ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ରୋଗୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ରିଟିସ୍ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆଭିଭୋ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍‌ର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନ୍‌ଜାଇମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ‘ଗ୍ରୁପ୍ ଏ’ ରକ୍ତଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ବୃକ୍‌କ‌କୁ ‘ଗ୍ରୁପ୍‌ ଓ’ ଭିତ୍ତିକ ବୃକ୍‌କ‌ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ।

ଏହାପରେ ଏହି ବୃକ୍‌କ‌କୁ ଜଣେ ମସ୍ତିଷ୍କ-ମୃତ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିନା ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ‘ନେଚର ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ’ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ସଫଳତା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀଙ୍କ ବୃକ୍‌କ ପ୍ରତିରୋପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିରୋପଣ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ‘ଅପେକ୍ଷା ସମୟ’ ହ୍ରାସ ପାଇବା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସଫଳତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃକ୍‌କ ଆଉ ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍‌ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଦାତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ପ୍ରତିରୋପଣ ସଫଳତା ହାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ।