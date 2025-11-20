ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଭାରତ। ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗରମ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପୁଣେରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଫେରି ଆସିଛି। ପୁଣେର ସରସବାଗର ରାଜାଙ୍କୁ ଗରମ ପଶମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ସରସବାଗ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଗଣପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଶମ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଆନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପୋଷାକକୁ ଶୀତଋତୁ ଚାଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରାଯାଏ।
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୫ଟଙ୍କା
ସରସବାଗ ଗଣପତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ମାଗଣା। ତଥାପି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୫ଟଙ୍କାର ଏକ ଟିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳ ୫ ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ସକାଳ ୫.୩୦ରେ ପାରମ୍ପରିକ ପଞ୍ଚାମୃତ ପୂଜା ସହିତ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ । ସକାଳ ଆଳତୀ ସକାଳ ୬.୪୦ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ୭.୧୫ ରେ କରାଯାଏ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଜେସିବି, ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ
ସରସବାଗ ଗଣପତି ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଖୁବ ସହଜ
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁଣେ ସହରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସରସବାଗ ଗଣପତି ମନ୍ଦିରରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ସେମାନେ ପୁନେରେ ଯେକୌଣସି କାର ଭଡା କମ୍ପାନିରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଡା ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମନ୍ଦିରଟି ପୁଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପୁଣେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ମାତ୍ର ୬ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସରସବାଗ ରୋଡରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୭ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହରଗୁଡ଼ିକରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ପୁଣେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ MSRTC ବସ୍ ଡିପୋରେ ଓହ୍ଲାଇପାରିବେ। ମନ୍ଦିରଟି ବସ୍ ଡିପୋରୁ ପ୍ରାୟ ୬ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠାରୁ, ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସି କିମ୍ବା ଅଟୋ ଯୋଗେ ସହଜରେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବସ୍ ଡିପୋ ଉଭୟରୁ ସରସବାଗ ରୋଡରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୭ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏସଆଇଆର ବନ୍ଦ କର, ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ମମତା