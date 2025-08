ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦୨୩ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର । ୭୧ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ‘ପୁଷ୍କରା’କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ଯାହା ଓଡିଆ ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇତିମଧ୍ଯରେ ଆଉ ଏକ ସୁସମ୍ବାଦ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟାଇଛି ହସ । ସିନେ ଜଗତର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଡ଼ିଛି ନୂଆ ଏକ ସୁନେଲୀ ଫର୍ଦ୍ଦ । ଆଉ ସେହି ପୃଷ୍ଠା ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର । ନିଜ ସହ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ, ସାଉଁଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ।

The Jury of the 71st National Film Awards has officially submitted the list of awardees to Union Minister @AshwiniVaishnaw



Union Minister of State @DrLMurugan and Secretary @MIB_India, Sanjay Jaju, were also present on the occasion#NationalFilmAwards#IndianCinemapic.twitter.com/HpTXgbMR3k