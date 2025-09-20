ନିକଟରେ ଆମେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କେବେ ହେବ? ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ, ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଆଂଶିକ ହେବ ଏବଂ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର ସୂତକ ନିୟମ ଏଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ଯେଉଁଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ହୁଏ।
ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରବିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଘଟିବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୧ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ଭୋର୍ ୩:୨୩ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହାର ଅବଧି କେତେବେଳେ ୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ରାତି ୧:୧୧ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର କିଛି ଅଂଶରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସୂତକ କାଳ ଏଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୂରେ ଓ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅହରହ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୁରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେ ସେହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକର କିଛି ଅଂଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଦ୍ୱାରା ଆଛାଦିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଂଶିକ ବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଛାଦିତ ବା ଘୋଡାଇ ରଖେ। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ତେବେ ଏହା କେବଳ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହିଁ ଘଟେ। ତେବେ ସବୁ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୁଏ ନାହିଁ ।